Marcela Reyes es una reconocida Dj de Colombia, además de su trabajo con la mezcla de música, también es reconocida por el contenido que crea en sus redes sociales.



La Dj ha estado en el ojo del huracán por varias polémicas que han surgido alrededor de la crianza de su hijo Valentino, pues constantemente lo expone en sus redes sociales y en sus shows.



En esta ocasión se viralizó el momento en el que, a través de sus historias, Marcela Reyes mostró cómo le daba leche materna a su hijo, quien ya tiene cinco años. "Sí, yo le doy pechito aún", describió la Dj.



En la siguiente historia, la mujer mostró que también le daba de comer y aseguró: "Hago todo lo que mi mamá hacía conmigo y hoy en día soy todo lo que los demás decían que no sería por ser tan mimada".



Para finalizar su escrito, la Dj aseguró que no se debería opinar de la crianza que ella le da a su hijo. Luego, en la caja de preguntas de Instagram una usuaria escribió: "¿Por qué le das pecho a tu hijo tan grande?



A lo que Marcela Reyes dijo: "¿Qué escribí en la anterior publicación? Es mi bebé y es una decisión personal, el porqué lo hago o el porqué no lo hago... Yo nunca ando opinando".



La mujer aseguró que la crianza de los hijos depende de cada mamá, "tendré mis motivos, es mí bebé y voy a hacer las cosas que yo crea que están bien". Incluso se refirió a su mamá quien le dio tetero hasta los seis años.



La publicación y las respuestas de Marcela Reyes fueron subidas a una cuenta de chismes, donde las personas continuaron dado sus opiniones sobre la lactancia de Reyes.



"Ese niño ya paga arriendo", "de las maternidades ajenas no se habla, si todo se hace en base del amor", "necesitas terapia y esto no tiene nada que ver con el amor maternal", "son cosas que no debería hacerlas públicas, ya que su hijo en un futuro puede ser víctima de malos comentarios", se lee en la publicación.

¿Hasta qué edad se debe dar leche materna?

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los bebés sean amamantados exclusivamente durante los primeros seis meses de vida, y después introducir alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros, mientras se continúa con la lactancia materna hasta los dos años de edad o más.

