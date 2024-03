Críticas a Manuel Medrano por su presentación con 30 Seconds to Mars: ¿tenía la letra en la mano?

Este jueves, 21 de marzo, Bogotá vibró al ritmo de 'Un mundo distinto', artistas de talla internacional se dieron cita en el parque Simón Bolívar y en medio de la presentación de Thirty Seconds to Mars, Manuel Medrano hizo presencia.

Mientras se llevaba a cabo la presentación de la banda de Jared Leto, apareció sobre el escenario el cantante colombiano, quien llevó flores al estadounidense.

Esto, para cantar juntos el tema 'Stuck', en el escenario Johnnie Walker; sin embargo, lo que más llamó la atención del público es que Medrano se encontraba leyendo la letra en su mano.

Manuel Medrano leyó de su mano la canción de 30 Seconds To Mars? Pues… pic.twitter.com/90VnFuAYnC — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) March 22, 2024

Aunque hubo varios comentarios en forma de critica para el artista colombiano, tras finalizar la presentación este agradeció por la oportunidad de cantar con un artista internacional.

!Acabo de cantar con @30SECONDSTOMARS en el @Festereopicnic_ en Bogotá! Gracias @JaredLeto por invitarme, Te amo!, escribió el artista en su cuenta de X.

Acabo de cantar con @30SECONDSTOMARS en el @Festereopicnic_ en Bogotá! Gracias @JaredLeto por invitarme, Te amo💖 — ETERNO (@manuelmedrano) March 22, 2024

Tras su presentación, Medrano le aclaró a EL TIEMPO que lo que tenía escrito en su mano no era la letra completa, "son palabras clave de la canción que acabo de cantar con Thirty Seconds to Mars, me pillaron".

PAMELA AVENDAÑO

REDACCIÓN ALCANCDE DIGITAL

EL TIEMPO