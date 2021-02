Lady Noriega, indignada con Maluma por llamar a perrita con su nombre

El cantante paisa Maluma, de 27 años, subió una historia en su cuenta de Instagram que molestó fuertemente a la cantante y actriz Lady Noriega. En esta se observa al reguetonero acariciando a un perro al que se había encontrado en la playa.



La polémica se desató debido a que, al parecer, Maluma llamó al cachorro con el nombre de la artista. “Lady Noriega, we got a new puppy (tenemos un nuevo cachorro)”, dice el cantante mientras enfoca la cámara hacia el animal. "Lady Noriega, la energía no miente" añade.



En pocos minutos la grabación comenzó a circular en redes sociales y, según contó Noriega en entrevista con ‘Olimpica Stereo’, muchos de sus amigos, conocidos y personas con las que había trabajado en distintos países comenzaron a enviarle el video.



A raíz de esto, la actriz se manifestó y publicó la grabación en su perfil de Instagram. Visiblemente molesta, le dejó un duro mensaje a Maluma.



"Maluma, no se que me quisiste decir con esto, pero me dolió. Que rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto, después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos. Buena cosa sería ser un ejemplo positivo. Te lo digo con cariño", escribió en la publicación.



Noriega también contó que se sintió realmente afectada. “Yo pensé ‘Dios mío pero, ¿por qué él va a tratarme así?” dijo en una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’ de ‘Canal Uno’. “No creo que se estuviera refiriendo a otra Lady Noriega”, añadió.



Sin embargo, después de analizarlo bastante, Noriega indicó que va a darle al cantante el beneficio de la duda, pues puede que haya una parte faltante en la historia.



“Yo parto de la buena fe de las cosas y creo que Maluma es un muchacho bueno, tranquilo, que no es de meterse en problemas, ni de insultar a las personas o faltar al respeto. Quisiera creer eso. Que nos estamos perdiendo un pedazo de la conversación anterior”, dijo la artista en conversación con ‘Olímpica Stereo’.



Aunque por el momento se desconocen las razones por las que Maluma hizo estos comentarios, Noriega contó que al otro día del incidente habló con la jefa de prensa del artista, Paola España, quien se disculpó en su nombre por el supuesto malentendido.



“Maluma en ningún momento va a hacer alguna cosa para incomodarte. Él no te quiere lastimar con eso. Siento mucho tu molestia. Él no lo hizo con la intención de hacerte sentir mal”, indicó la actriz sobre lo que le dijo la representante del colombiano.



Tendencias EL TIEMPO