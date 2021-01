Luisa Fernanda W explicó significado de tatuaje y le cayeron críticas

Este sábado en la noche el nombre de Luisa Fernanda W volvió a ser tendencia en Twitter. La influenciadora fue blanco de críticas luego de que en sus historias Instagram se refiriera al significado del tatuaje que tiene en su brazo y que dice 'Lega'.

La 'youtuber' realizó la dinámica de preguntas y respuestas en dicha red social y uno de los usuarios le preguntó: "¿Es falso o verdadero que te vas a borrar el tatuaje que te hiciste con el nombre de Lega?" a lo que ella respondió: "FALSO. Mi tatuaje que dice Lega significa LEGADO. Cada vez que me siento frustrada, ese tatto me recuerda que estoy viva y que debo continuar con mis propósitos. Estar vivos es una bendición".



(Puede leer: Familia de Legarda rompe el silencio y habla sobre muerte del cantante)



Lo que dijo no cayó nada bien entre sus seguidores, quienes criticaron el hecho de que la colombiana no aceptara que el tatuaje fuera en honor a Legarda, el cantante quien fue su pareja y que lamentablemente falleció en febrero de 2019 luego de ser víctima de una bala perdida en medio de un intento de fleteo en Medellín.



El joven recibió un disparo en la cabeza al pasar cerca del lugar donde dos presuntos fleteros intentaban robar a los ocupantes de un vehículo, uno de ellos se defendió con arma de fuego. El saldo fue un asaltante fallecido y el otro, capturado. Pero una bala perdida acabó con la vida del cantante.

(Además: Padre de Legarda habla de su hijo, tras un año de su muerte)

Se hace un tatuaje con la palabra "Lega" con la letra de Legarda y ahora sale a decir que no es por el. JAJAJAJAJAJAJAJA Luisa Fernanda W es toda una loquilla. — María Fernanda 🤷🏻‍♀️ (@mhafecasallas) January 17, 2021

Y es la firma exacta de Legarda. (las hermanas de él tienen el mismo tatuaje)



Tapar el sol con un dedo by Luisa Fernanda W https://t.co/eYrSZWFd7E — 𝓔𝓻𝓲𝓴𝓪 (@ericaos_) January 17, 2021

No mk la Luisa Fernanda w no solo negó a Legarda y el tatuaje, también echó en cara que ella está viva y él no. — Nat🍊 (@nataliaechavezj) January 17, 2021

Ante la lluvia de críticas, Luisa Fernanda W les respondió a sus seguidores y aclaró que el tatuaje sí se lo hizo por Legarda, pero también por "muchas otras razones. El significado es tan grande, tan mío...", escribió.



También fue enfática en asegurar que no volverá a responder ese tipo de preguntas y que nunca más hablará del tema públicamente. "Con ustedes no se puede tocar este tema con respeto (...) También le pido disculpas a mi familia porque siento que hablar de estas cosas en público no es necesario (...)".

"Con ustedes no se puede": Luisa Fernanda W se enfrentó a sus fans y estos le reprocharon a la diva pic.twitter.com/jTts4NurQ8 — Minuto Colombia (@colombia_minuto) January 16, 2021

(Puede ser de su interés: Luisa W y muerte de Legarda: 'Me trataron como si yo tuviera la culpa')

El año pasado, la youtuber aseguró que la muerte del cantante fue algo muy difícil de asimilar. En una entrevista virtual con la presentadora Alejandra Azcárate, explicó que el choque fue muy grande y mencionó que le hubiese gustado tener a alguien que la asesorara luego de lo ocurrido para entender lo que estaba sintiendo y las críticas que estaba recibiendo, pues “la gente cree que yo no lloré, nadie sabe qué hay detrás de esas cosas”.



“Me convertí en la villana, de hecho, no sé si es algo que debería decir, pero lo voy a decir: a mí me han tratado más mal que a la misma persona que hizo el daño. Me han tratado como si yo tuviera la culpa”, agregó.



Hoy en día, Luisa Fernanda W vive sus primeros meses como mamá, pues el pasado 28 de octubre anunció que había dado a luz a su bebé Máximo, hijo que tiene con el cantante colombiano Pipe Bueno.

Ambos padres primerizos expresaron en redes sociales su amor por el niño, que apenas tiene días de nacido. Foto: Instagram: @luisafernandaw / @pipebueno

(Puede seguir leyendo: Las tiernas imágenes de Máximo, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno)

ELTIEMPO.COM