‘Menores y menoras’: críticas a Luis Ernesto Gómez por frase en entrevista

“Menores y menoras” es el error que cometió Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno y actual Alcalde encargado de Bogotá, mientras respondía a una entrevista telefónica en la emisión de las 6 a. m. de este martes de ‘Arriba Bogotá’, el noticiero de ‘CityTv’.

Gómez anunció en su cuenta en Twitter que será el Alcalde encargado hasta el 9 de noviembre y, por lo tanto, aseguró que seguirá trabajando en la vacunación para los menores, en la reactivación económica y en la seguridad.



A propósito de la reactivación, fue entrevistado en ‘CityTv’ para explicar cómo está funcionando la vacunación para niños y la apertura del aforo del 100 % en empresas.

Vacunación y presencialidad en Bogotá

Actualmente, se busca la eliminación de la restricción de aforo en la ciudad de Bogotá. La primera fase inició este 1 de noviembre con un aforo del 100 % en las empresas, con la condición de seguir usando el tapabocas como elemento obligatorio y presentando el carnet de vacunación con, por lo menos, una dosis de la vacuna anticovid.



“Hoy tenemos el 80 % de vacunación en primeras dosis en Bogotá, más del 65 % en esquema completo, arrancamos con los menores. Y por eso podemos retomar la presencialidad, casi que plena, pero de manera gradual”, comenzó explicando Gómez.



Para el 16 de noviembre, el Distrito planea quitar la norma del aforo en eventos deportivos, centros comerciales y eventos culturales siempre y cuando se presente el carnet de vacunación.



“Estamos haciendo un llamado masivo a que las personas se vacunen”, aseguró el alcalde.



Continuó explicando las expectativas del gobierno de la ciudad para este fin de año: “Nosotros en Bogotá hemos recuperado casi el 90 % de los empleos que se perdieron durante la pandemia (...) Esperamos que la temporada de diciembre sea una temporada muy exitosa para el sector público y el sector comercio”.



La reactivación económica va de la mano con la ampliación del aforo al 100% y la vacunación de la población bogotana. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico.

Vacunación para menores

Gómez también mencionó el comienzo de la vacunación para niños menores de tres años desde el pasado domingo 31 de octubre y resaltó que en esa fecha hubo, por segundó día consecutivo, cero muertes por covid-19 en la ciudad.



El alcalde extendió la invitación para los padres de familia: “Vacunarse salva vidas (...) Por eso también recordamos que ya estamos vacunando a los niños de tres años y mayores, en todos los puestos de vacunación, 30 puestos, a partir de las 7 de la mañana. Invitamos a todos los padres de familia a acudir a esta cita”.

Ahora, los niños entre 3 y 11 años podrán recibir la vacuna anticovid. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

En ese momento, Gómez cometió un error al hablar: “El día domingo, que fue el primer día, se vacunaron 4.950 chicos, niños, menores y menoras”, sin embargo, al instante intentó corregir su equivocación y continuó diciendo: “Menores de edad, niños y niñas”.

Críticas en redes sociales

Aunque continuó con su discurso como si nada hubiera pasado, los usuarios en redes y televidentes no dudaron en señalar y criticar el error del alcalde.



“‘Menores y menoras’ no jodas que se le está pegando lo del vecino”, tuiteó un usuario, haciendo una comparación con lo errores que suele cometer el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, idea que muchos otros internautas compartieron.



Varios se encargaron de compartir el fragmento de la entrevista en el que sucede el imprevisto que captó la atención del público.



El Secretario de Gobierno aún no se ha pronunciado al respecto.

