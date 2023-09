Una peculiar historia de amor en Reino Unido se toma las redes sociales, una influencer conocida como Alexandra Le Tissier, habló de su relación poco convencional con su esposo, quien le permite aventurarse en aplicaciones de citas y le ayuda a buscar conexiones amorosas.



El caso ha abierto un gran debate en internet, pues muchos aseguran que son la pareja ideal, mientras que otros critican la idea.



Alexandra Le Tissier es una creadora de contenido que ha estado en una relación monógama con Mitch, su esposo, durante más de una década. Según relata la influencer, las cosas se comenzaron a poner "un poco aburridas" con el tiempo, por lo que decidió realizar cambios.



Aunque Alexandra asegura estar muy enamorada de su pareja, le preguntó si podía descargar aplicaciones de citas para conocer a otras personas y este aceptó de forma casi inmediata, incluso, este hombre le ayuda a conseguir un novio ya que "conoce sus gustos".



“Tiene una mentalidad bastante abierta. Él no está juzgando de ninguna manera, así que está absolutamente de acuerdo con eso”, dijo la mujer a Caters News, según el medio New York Post.



Para que esta mujer pueda tener una pareja aparte de su matrimonio, la condición que puso su esposo es que no debe existir un vínculo afectivo. “He estado seleccionando personas según la línea del cabello y la edad que tengan. Así que ha sido una experiencia bastante divertida”.



Alexandra asegura que es más feliz

La mujer asegura que estas apps de citas y tener OnlyFans ha tenido efectos positivos en su matrimonio y afirma que han estado más unidos que nunca. "Va a ser mucho más divertido ahora que no tengo que vivir toda mi vida con la misma persona una y otra vez".



Sobre si ha salido con las personas de estas apps de citas, la mujer aseguró que todavía no, pues: "Aún no he visto a todos mis pretendientes. Puedo ser muy estricta. He estado seleccionando a gente en función de su pelo y de su edad. Ha sido una experiencia muy divertida"

