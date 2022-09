El Chavo del 8 se ha convertido en una de los programas familiares más icónicos de la televisión mexicana y latina en los últimos 50 años. A casi cuatro décadas de la emisión de su último capítulo, algunos de sus personajes siguen robándose la atención de los medios de comunicación.



Carlos Villagrán, quien interpretó a ‘Kiko’ en el programa, es tendencia en las redes sociales por haber interpretado al personaje en un evento que se realizó en Honduras. Sin embargo, si bien fue objeto de los aplausos y los halagos de sus fanáticos, también destacó por la oleada de críticas que recibió.

Y es que para algunos no es bien visto que el actor siga dándole cuerda a su papel como el hijo de ‘Doña Florinda’ a los 78 años de edad. En un video que ha estado circulando en TikTok, se le ve al méxicano bailando en el centro de una tarima como lo hacía en ‘¡Ah qué Kiko!’ hace 35 años.



Al ritmo de ‘Iknow you want me’, del cantante boricua Pitbull, Villagrán sacó a relucir sus mejores pasos, mientras realiza la tan conocida mímica que hacía Federico cuando se preparaba para hacer alguna actividad importante: saliva en las dos orejas, rodillas inclinadas y una jocosa pose.



No obstante, las opiniones de algunos internautas se dividieron entre los que halagan su labor a tan avanzada edad y quienes por la misma razón lo critican por seguir encasillándose en el papel.



“Y por eso es importante ahorrar para el retiro”, “Es gracioso, pero no gracioso de risa...”, “Y jamás superó al personaje!!”, “Yo quejándome porque llevo 6 años haciendo lo mismo... ya no dire nada”, “Hay que saber cuándo retirarse”, “Creo que lo mejor para él sería retirarse”, fueron algunas reacciones en TikTok.



Algunos especularon sobre las razones por las que el artista esté trabajando a estas alturas de la vida, pues comentan que lo hace porque está pasando por una situación económica compleja. Igualmente sus fanáticos se hicieron presentes en el teatro y llenaron de aplausos su show.



“Kiko que hermosos recuerdos, di un retroceso en el tiempo al verlo de nuevo en acción”, “Es millonario, no creo que necesite plata por lo contrario se siente vivo de hacer ese personaje”, “Muchos dicen: lo que hay que hacer pa’ tragar... yo digo: gracias por tomarte el tiempo y seguir divirtiéndonos sin tener la necesidad de hacerlo”, comentaron.



Carlos Villagrán no ha salido a dar explicación alguna sobre las críticas recibidas y, mucho menos, por su motivación de volver a los escenarios del continente a seguir divirtiendo a la audiencia latina.



