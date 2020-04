Críticas a Meghan Markle por su trabajo como narradora de documental

La actriz y ex duquesa de Sussex, Meghan Markle, sorprendió al mundo con su participación en la cinta 'Elephant', un documental de Disney que se estrenó este 3 de abril en los servicios de 'streaming' del gigante cinematográfico. Pero, además de sorpresa, la nueva aparición de Markle en las pantallas generó una lluvia de críticas.

La artista ha tenido que estar sometida a una gran exposición mediática debido a la decisión que tomaron ella y su pareja, el príncipe Harry, de renunciar a la realeza británica en enero de este año. Sin embargo, eso no le ha impedido a la actriz la posibilidad de colaborar con otros proyectos en otros ámbitos.



Aunque muchos han interpretado su participación en el filme como atrevida y desinteresada, esto no la ha hecho inmune a las opiniones pendencieras de los críticos. Algunas reseñas han señalado a Markle de ser demasiado empalagosa y cursi en su trabajo.

Periodistas de distintos medios han dado unos calificativos bastante ácidos al desempeño de la actriz estadounidense como narradora en el documental, que recoge la historia de una manada de elefantes que atraviesa el desierto de Kalahari, en el sur de África.



Entre los medios más duros con la producción estuvieron los británicos 'The Mirror', que señala a la película de ser "cursi hasta el punto de rechinar", y 'The Times', que critica a la actriz por dejarse desbordar demasiado por la emoción en escenas del documental que son más bien intrascendentes.



"Meghan cambió la tiara real por unas orejas de Mickey Mouse", escribió la crítica de cine Clarisse Loughrey en el diario británico 'The Independent'. Loughrey señala la facilidad con la que Markle se adapta al "tono Disney, pues es brillante, claro y un poco sin gracia", según la crítica.



En ese mismo sentido, otros críticos han recordado que, al ser una película del proyecto Disney Nature, ese tono extremadamente dulce es justo lo que se necesita.



"Cuando oí la voz de Meghan Markle, lo primero que pensé es que estaba haciendo un trabajo terrible. Pero después me percaté de que era exactamente así como se suponía que debía sonar la película", señala una crítica de la revista 'Vanity Fair'.



Muchos otros han ido más allá y han señalado la decisión de incluir a Markle en el documental como una estrategia de marketing. Teoría que cobra sentido debido a la gran cantidad de atención que ha tenido la cinta por la participación de la ex duquesa de Sussex.



De hecho, en el tráiler de 'Elephant', que estuvo disponible desde hace unos días, no apareció la voz de Meghan Markle, seguramente con la intención de generar expectativa hacia el público.

Tendencias EL TIEMPO