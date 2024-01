Critican la edad de Carolina Cruz tras publicación en Instagram: ‘Se le ven los años’

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas del país, pues tiene una extensa carrera en la televisión, lo que le ha permitido compartir con los colombianos en diferentes producciones, por ejemplo, actualmente, está trabajando en el matutino 'Día a Día' del 'Canal Caracol' y participó del programa de humor 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'.

Además, la vallecaucana, de 44 años, suele ser muy cercana con sus seguidores y contantemente está publicando fotos y videos en sus redes sociales. Por lo general, los internautas le suelen hacer varios halagos por su bella, pues dicen que a pesar de los años ella pareciera que no envejeciera.



Sin embargo, esta situación acabo de cambiar, pues el 'Canal Caracol' publicó un video de ella que se volvió blanco de críticas por su edad y su físico.



En la grabación cruz le respondió varias preguntas al 'Caracol TV', mientras mostraba cuál es su fondo de pantalla, qué aplicaciones tiene, sus búsquedas en internet y YouTube, entre otras.

Pero las aplicaciones y el contenido de su celular pasaron desapercibidos, pues muchos de ellos se enfocaron en la apariencia de su rostro, manos, y cuello, pues en la grabación no le colocaron algún tipo de filtro y se veía totalmente natural.



"Que le pasooooo"; "Wow los años le han pasado sin perdón"; "Qué pasoo, Caro tus manos y ese cuello"; "En las fotos que ella se toma no se ve así"; "Upa, pero Caro Cruz tiene como 60 años", se lee en los comentarios.



No todas las personas hicieron comentarios de su físico, pues algunos la defendieron argumentando que envejecer es completamente natural.



"A los que preguntan que le pasó, pues nada los años no llegan solos y que no todo lo que se ve en las redes es real"; "No soy fan de Carolina Cruz, pero las que la están criticando y tienen sus años no se ven con la misma clase y elegancia que ella a sus 44", escribieron.

