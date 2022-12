José Vicente Rosado Murgas, conocido artísticamente como el 'Mono Zabaleta', se encuentra realizando una gira de conciertos para celebrar el fin de año. En uno de estos trayectos el artista realizó un gesto que molestó a las personas que se encontraban en el aeropuerto de Valledupar.

Este año el cantante vallenato ha estado en el ojo del huracán. En meses anteriores se conoció que el 'Mono Zabaleta' había sido parte del cartel de artistas que se presentó en la cárcel 'La Picota'.



Para ese entonces EL TIEMPO conoció que la Procuraduría citó a los tres cantantes (Ana del Castillo, el 'Mono Zabaleta' y el 'Churo Díaz' para una declaración juramentada sobre su presencia en el penal de máxima seguridad.



La investigación buscaba esclarecer cómo habían ingresado los cantantes al centro de reclusión, en contacto con un manager, confirmó a este medio de comunicación que: "Nos esperó en la puerta de la cárcel. Cuando llegamos, encontramos unos formatos, nos registramos y ahí estaba la lista de los cantantes que iban a asistir y no son todos vallenatos".



En su momento se seguró que el cantante no iba a dar declaraciones sobre la polémica fiesta y según su representante no fue citado por la Procuraduría.



Ahora el artista se encuentra realizando una gira de conciertos para despedir el año por lo que debe trasladarse entre las diferentes ciudades del país. Este jueves se hizo viral una fotografía donde el intérprete de 'Adicto a ti' realizaba un gesto que molestó a algunas personas que se encontraban en el aeropuerto de Valledupar.



En la imagen se observa al cantante vallenato sentado en la sala de espera de la terminal aérea esperando el vuelo hacia la capital. Lo que incomodó a los usuarios en redes sociales es el gesto hecho por el 'Mono Zabaleta' pues sus pies se encuentran apoyados en la silla de en frente.



El cantante de la Picota, Mono Zabaleta mostrando su avanzada cultura ciudadana en el aeropuerto de #Valledupar. Se creen Dioses xq muchos imbeciles los han endiosado. pic.twitter.com/DblG9EQZCT — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) December 22, 2022

En los comentarios hechos en redes sociales, muchos criticaron la 'falta de educación' del cantante, mientras que otros salieron en defensa del artista.

