Critican a la esposa de Falcao García en redes por afecto a sus hijos

El futbolista colombiano Radamel Falcao García ostenta una numerosa familia, la que ha construido con la cantante argentina Lorelei Tarón.



Esta está conformada por sus pequeños Dominique, Desirée, Annete, Jedidiah y Heaven.



En sus redes sociales, Lorelei Tarón comparte los momentos felices que vive la familia, así como también el cariño que siente por sus hijos y esposo, algo normal en cualquier familia, sin embargo, hace unos días los internautas criticaron una actitud de Tarón hacia uno de sus pequeños hijos.

A pesar de que a la cantante no le gusta responder a los comentarios que le dejan sus seguidores, en una publicación se ve a la familia compartiendo un momento en el fin de semana y se observa el momento en que Tarón, como muestra de afecto, le da un beso al pequeño Jedi, situación normal entre una madre y su hijo, pero lo que criticaron los internautas fue el hecho de que el beso fuera en la boca.



(Le puede interesar: (Video) Acta de matrimonio se quema en medio de la ceremonia: ¿es una señal divina?)



Mucho se ha dicho en redes y en otro tipo de publicaciones que no es adecuado darle besos en la boca a los niños, porque la saliva contiene numerosas bacterias que podrían ocasionarle enfermedades a los menores, según expertos en pediatría, por lo que varios seguidores de la cantante criticaron su accionar.

“A los bebés no se les da besos en la boca, así sean sus padres”, “respeta el cuerpo de tus hijos, besarlos en la boca no está bien”, “es una hermosa familia, bellos todos, lo único que deberían modificar es lo de los besos en la boca”, han sido algunos de los comentarios que Lorelei Tarón a recibido en la publicación de Instagram, red social en la que tiene más de un millón de seguidores.



(Lea más: Joven ‘se flechó’ a primera vista en un bus y su enamorado por poco la roba)

​

Aunque otros manifestaron que esto no tiene nada de malo porque es una muestra de amor, Tarón no respondió ni a unos ni a otros, simplemente seguirá demostrando el amor por su familia en sus redes sociales sin importarle lo que los demás piensen y opinen.



Los cinco pequeños hijos del futbolista y la cantante son Dominique de 11 años, Desirée de 8, Annete de 6 años, Jedidiah de 3 años y la pequeña Heaven que llegó a la familia García Tarón en julio de 2023.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

'Un ser horrible y despreciable': fuerte carta de Pax Jolie-Pitt a su padre, Brad Pitt

La arquera que abandonó el hockey para abrir una cuenta en OnlyFans

¿Dónde es más barato comprar un arbolito de Navidad? 'Tiktoker' hizo la comparación