Critican a Kika Nieto por un video en el que se 'calvea'

En un video de 17 min 27 s, la 'youtuber' Kika Nieto cuenta su experiencia tras hacerles una broma a sus amigos y familiares: fingir que iba a la peluquería y llegar 'calva' porque estaba "cerrando ciclos".

La publicación ha generado polémica y es tendencia en redes sociales, pues lo que a algunos les causó gracia, a otros les pareció ofensivo.



Nieto contrató a una profesional en efectos especiales y maquillaje para que la ayudara a quedar sin un solo pelo, pero realmente su cabello se encontraba ahí.



La experiencia trascendió porque la 'influencer', con más de 8 millones de suscriptores en YouTube, reflexiona al final sobre lo importante que para ella es su cabello largo y que, sin embargo, se vio bonita sin pelo.

En el video se ve cómo, a lo largo de un día, Nieto visita a su mamá, a su mejor amiga, su mánager y suegros. Todos se sorprenden con el cambio de 'look', incluso algunos se preocupan y entristecen.



Este hecho también es motivo de reflexión para la 'youtuber': "No es normal ver a una persona 'calva'. Las niñas o las mujeres no se 'calvean'. Cuando vemos a una persona que está 'calva', se piensa naturalmente que es porque le tocó o está pasando por un proceso médico como una quimioterapia (...) Muchas de las reacciones que vieron allá es de preocupación", dijo.

Kika Nieto hizo un video donde ser calva es una “broma”. Amiga, para miles de niñas que tienen alopecia, no tener pelo NO ES UNA BROMA. Para ser “cristiana” es una mujer que no tiene ninguna empatía. — Amalia Andrade A. (@amaliaandrade_) January 28, 2020

Pese a su observación del final del video, los comentarios en redes no demoraron en salir. Algunos le lanzaron mensajes de menosprecio y otros la criticaron porque les parece que su ejercicio puede ofender a quienes no tienen cabello, o lo pierden, y no como una opción, sino una obligación.

