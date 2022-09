Erika Nieto Márquez, más conocida en el mundo digital como Kika Nieto, es una de las influencers más reconocidas del país. La bogotana cautivó a millones de internautas con sus tips de belleza y maquillaje profesional, por lo que logró posicionarse en YouTube e Instagram, donde cuenta con más de 7.5 y 4.4 millones de suscriptores, respectivamente.



Por tal motivo, sus discursos, videos y fotos son de gran repercusión mediática en las diferentes plataformas digitales. Es más, en los últimos días se ha vuelto tendencia porque dio algunas apreciaciones sobre el feminismo que no comparte con las demás partícipes del movimiento, causando inconformismo en las redes sociales.



La celebridad, de 29 años, publicó un video que se titulaba “pensamientos feministas que comparto aún siendo feminista”, por lo que levantó comentarios divididos entre quienes la descalificaron y aquellos que la aplaudieron por haber dado sus apreciaciones.



Origen de la polémica

“No creo que la caballerosidad sea machismo (...) No me molesta que el hombre sea el proveedor del hogar, siempre y cuando sea algo consensuado y de mutuo acuerdo”, fueron una de las primeras apreciaciones de la celebridad.



“Personalmente sí me resultan más atractivos los hombres que se ven físicamente más masculinos. La mayoría de los hombres sí han desarrollado mejor la habilidad para conducir que la mayoría de las mujeres y eso no me molesta. Generalizando, los hombres sí tienen más fuerza natural que las mujeres”, agregó.



Ante este tipo de declaraciones, la oleada de críticas no se hicieron esperar y miles de internautas tildaron a Kika Nieto de "machista y misógina". En Twitter, por ejemplo, empezaron a decir que la creadora de contenido estaba desinformando a la gran audiencia que tiene detrás con sus posturas.



Yo no estoy de acuerdo con usar un feministometro para medir quién es más o menos feminista, PERO tampoco estoy de acuerdo con la desinformación que Kika Nieto promueve en sus vídeos sobre el "feminismo"



Todas tenemos derecho a estar en constante aprendizaje, PERO NO ASÍ — Larrotica. (@larroticaxd) September 12, 2022

“Yo no estoy de acuerdo con usar un feministometro para medir quién es más o menos feminista, pero tampoco estoy de acuerdo con la desinformación que Kika Nieto promueve en sus vídeos sobre el "feminismo". Todas tenemos derecho a estar en constante aprendizaje, pero no así”, dijo una internauta.



“Kika Nieto, como muchas viejas que apoyan ese discurso de que 'el feminismo es igual a machismo', no entienden que los gustos por los detalles, la atención y la galantería no me hacen menos feminista. Yo busco equidad en derechos, no que me traten como a mueble”, fue otra apreciación.



honestamente que ahora Kika Nieto quiera posar de mente abierta cuando claramente tiene pensamientos conservadores y solo usa sus redes para desinformar me genera un no sé qué que me da ganas de decirle: parcera, cállese un momento y piense dos segundos antes de hablar. Pero ajá. — 。*♡ maría 。*♡ (@_mardefuego_) September 12, 2022

Kika Nieto puede pensar y opinar lo que quiera. Es su derecho. Pero de ahí a reducir las luchas feministas a una "pelea" contra que los hombres nos abran la puerta del carro, me parece atroz. Eso solo logra caricaturizar al movimiento. — eaJ (@PdePhoebe) September 13, 2022

