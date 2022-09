Jennifer Lawrence es una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Sus actuaciones en películas como ‘Los juegos del hambre’, ‘Red Sparrow’ y ‘Dont Look Up’, la han posicionado en los más alto del séptimo arte; no obstante, sus críticas a la industria también le permitieron volverse en todo un referente en la lucha para la igualdad de género.



En una entrevista para la revista ‘Vogue’ narró aspectos de su vida personal un tanto controversiales hasta ahora desconocidos por la prensa, entre ellos, los dos abortos espontaneos que vivió a los 20 años y durante la grabación de la cinta con Leonardo Dicaprio.

Según contó, pensaba en abortar el primero, pero por circunstancias médicas lo perdió. Lo mismo le pasó en plena temporada de rodaje de ‘No miras Arriba’, cuando quedó embarazada producto de su romance con Cookey Marone, con quien ya tuvo un hijo en febrero de este año.



Ante estos hechos, se sensibilizó con las mujeres de su país y se mostró totalmente en desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos por haber prohibido el derecho constitucional al aborto.



“Recuerdo un millón de veces que lo pensé mientras estaba embarazada (...) Pensando en las cosas que le estaban pasando a mi cuerpo. Y tuve un gran embarazo. Tuve un embarazo muy afortunado. Pero cada segundo de mi vida fue diferente. Y a veces se me ocurría: '¿y si me obligaran a hacer esto?' ", expresó.



Sus ideologías la han llevado a tener roces con sus familiares que, al día de hoy, no han sido solucionados. Ella contó que intentó solucionar las rencillas con sus parientes, pero tras el fallo del juez Roe V. Wade se complicaron las cosas.



“Trabajé muy duro en los últimos cinco años para perdonar a mi papá y a mi familia y tratar de entender: son diferentes (...) he intentado superarlo y realmente no puedo. Ya no puedo tratar con personas que no son políticas. Vives en los Estados Unidos. Tienes que ser político. Es demasiado terrible. La política está matando gente”, dijo.



“Es demasiado personal para la existencia de una mujer ver a los hombres blancos debatir sobre el útero cuando no pueden encontrar un clítoris”, sentenció.



‘No me van a pagar tanto como a ese tipo por mi vagina’



“No quiero menospreciar a mi familia, pero sé que muchas personas están en una posición similar con sus familias. ¿Cómo puedes criar a una hija desde el nacimiento y creer que no merece la igualdad? ¿Cómo?”, dijo Lawrence.



Una aseveración que le dio pie para hablar sobre la desigualdad con la que ha tenido que vivir durante sus más de diez años de carrera actoral, pues ha recibido un salario considerablemente menor a sus pares masculinos.



No mires arriba Foto: Netflix

Y las cifras la respaldan, ya que por la grabación de ‘Don’t look Up’ recibió cinco millones de dólares menos que Leonardo Dicaprio, quien realizó el mismo papel protagónico que Lawrence.



“No importa cuánto haga. ¿Todavía no me van a pagar tanto como a ese tipo por mi vagina?”, acotó.



La actriz estará en el Festival Internacional de Cine de Toronto este mes para el estreno mundial de su nuevo drama “Causeway”, que saldrá al aire el 4 de noviembre por Apple TV.



