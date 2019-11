Durante la jornada de movilizaciones de este 21 de noviembre en Bogotá ha habido estudiantes, trabajadores, ambientalistas, transportadores, desempleados y uno que otro curioso que se toma las calles con mensajes inesperados.



Este es el caso de una mujer que con sus arengas enérgicas, constantemente, hacía alusión a Jesucristo y a otras figuras religiosas.



Ella es Marina Calderón, tiene 68 años y, según afirma, le fue 'revelado' en un sueño que tras la jornada de marchas se convertirá en la presidenta del país.

Calderon se denomina como cristiana evangélica y cuenta que es desplazada de la violencia en Caquetá.



Debido a esta situación llegó hace 15 años a Bogotá y, desde entonces, afirma, no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno.

"Salí a marchar para dejar el nombre de Dios en alto", dijo Marina, quien, desde primeras horas de la mañana inició su recorrido por la Calle 24 con Carrera 40.



Ella tiene tres hijos, aunque ninguno la acompañó a las movilizaciones.

'Dios le va a quitar el poder'

De acuerdo al insólito testimonio de Marina, quien lucía una gorra negra y una chaqueta verde, este jueves es el día en el cual Dios le va a quitar el poder a Duque para otorgárselo a ella. "Cristo le va a quitar la presidencia a Iván y me la va a dar a mí, eso me dijo Dios. Duque es el espejo de satanás y no va a estar más ahí. Me lo va a dar a mi porque soy su enviada”, afirma.



En cuanto a la marcha, Calderón resalta que las personas no deben temer a la jornada, pues "Dios está protegiendo de los peligros" a todos los manifestantes.



"Nadie debería tener miedo, hay que ser valientes. Yo no tengo miedo, pues Dios me envió con esta misión. Así me muera mañana, Dios me va a poner ahí. Hoy cristo le va a quitar todo al presidente”, recalca.

En la jornada de este jueves se han presentado manifestaciones en las ciudades principales del país. Desde horas de la mañana, colectividades de obreros, estudiantes, sindicalistas, ambientalistas y otros han recorrido las principales vías exponiendo sus reclamos al gobierno de Iván Duque.



En la capital, hasta el momento, se han presentado desmanes en la localidad de Suba, cerca al portal de TransMilenio.

