Luego de tres meses de espera, los seguidores de la presentadora Cristina Hurtado pudieron conocer el rostro del pequeño Mateo, su tercer hijo. Con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, la modelo de 38 años dejó ver la tan anhelada revelación.



Según escribe, la pareja quería esperar hasta que cumpliera los tres meses para que los demás pudieran conocerlo por medio de sus redes sociales.

“Hoy Mateo, nuestro gran regalo de Dios, cumple 3 meses y, desde que estaba en la barriguita, decidimos en familia que cuando tuviera esta edad sería un lindo momento para presentarlo. Nos sentimos muy felices de compartir con ustedes este gran amor, mostrarles a nuestro pequeño angelito que ha sido una bendición para este hogar”, afirmó Hurtado.

(Lea además: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: polémica por construcción de plaza de toros).

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

El post continúa con un mensaje de protección por parte de la presentadora antioqueña: “Hijo, que Dios te acompañe, te proteja y bendiga cada uno de tus días, para que sigas llenando de amor y luz este mundo. Te amamos”, reitera en la descripción de la fotografía.

(Lea además: Mesero que relató cómo se comportan los famosos dice que recibió amenazas).

La publicación ya cuenta con más de 500.000 ‘me gusta’ y con cientos de comentarios que reiteran lo bello que es el bebé. Algunas famosas colombianas, por ejemplo, no desaprovecharon la oportunidad para presentar sus felicitaciones y halagos para Mateo.



“Esto es mucha belleza”, comentó la cantante Adriana Lucía; “Dios santo padre eterno, que muñeco más precioso. Dios los siga bendiciendo enormemente”, dijo la actriz Elianis Garrido; “No, no, no, qué es esta cosita hermosa. Los felicito. Mateo hermoso”, afirmó Laura Tobón.

(Lea además: Karol G tendría nueva pareja y no sería James Rodríguez).

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

Los internautas no se quedaron atrás y empezaron a comparar al bebé con sus progenitores para saber a cuál de los dos se parece más. Según algunos comentarios, los ojos azules del niño son idénticos a los de su madre, por otro lado, algunos opinan que su rostro es igual al de su padre, Josse Narváez.



Desde que se anunció el embarazo de Cristina Hurtado, sus seguidores estuvieron muy pendientes de sus actualizaciones. La presentadora constantemente compartía videos acerca del proceso que estaba viviendo al ser madre después de más de 10 años.

(Lea además: Lucas Arnau recibió un trasplante en su rodilla).

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

Con el nacimiento de su tercer hijo, la mujer también ha recibido algunas críticas sobre su cuerpo que se ha encargado de responder por medio de sus historias.



“Lejos de estar perfecta, eso es mentira. Nosotros no somos cuerpos gloriosos, a nosotras también se nos estira la piel, nos llenamos de grasa, por ejemplo, yo aumenté 14 kilos, estoy cuatro kilos arriba después del nacimiento de mi hijo, tengo gordos, todavía no he llegado al peso ideal”, mencionó hace un tiempo.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Se partió en dos enorme roca que contenía a poderoso demonio, según leyenda

'Desafío The Box 2022': ¿por qué no está Daniella Álvarez?

Residente sobre J Balvin: que 'no siga con eso y ya me quedo tranquilo'

Mujer de Maryland ganó lotería con placa de su carro accidentado