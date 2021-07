Cristina Hurtado fue diagnosticada con covid-19 en pleno embarazo

La presentadora de televisión Cristina Hurtado compartió con todos sus seguidores, hace más de un mes, que se encuentra felizmente embarazada de su tercer hijo.



Sin embargo, recientemente compartió desde su canal de YouTube que fue diagnosticada con coronavirus en medio de su cuarto mes de gestación.



La noticia alarmó de manera inmediata a los fanáticos de la presentadora del programa ‘Guerreros: Cobras vs. Leones’, transmitido en el ‘Canal Uno’, ya que la mayoría estaban atemorizados por su estado de salud y el de su bebé.



Si bien desde que fue diagnosticada con covid-19 decidió aislarse para evitar el contagio de su familia, Cristina también quiso alejarse de las redes sociales para centrarse en su recuperación aunque decidió grabar un video contando su experiencia para su canal en YouTube.



En el contenido, publicado hace apenas algunas horas, reveló los detalles de su ausencia y cómo logró afrontar el temor que le generó recibir el resultado positivo estando en embarazo. Compartió además una entrevista con su ginecólogo-obstetra tratante para aclarar algunas dudas sobre el diagnóstico de coronavirus en mujeres gestantes.



Manifestó que empezó a tener síntomas asociados con el virus y cuando se enteró de que era positiva se alejó de sus seres queridos:



“Inmediatamente me aislaron y quedé encerradita en mi cuarto para no contagiar a nadie más. Yo la verdad me asusté mucho, empecé a pensar en mi bebé, que no le fuera a pasar nada, en que yo no me complicara con todo el tema respiratorio y los pulmones, y todas esas cosas horribles que uno obviamente piensa, pero es por tantos casos tan duros que hemos visto y a veces presenciado”, dijo.



En el video comenta que afortunadamente durante los 14 días no tuvo recaídas fuertes, pero si tuvo síntomas persistentes como estornudos, dolor en la parte interna de los ojos y congestión nasal constante.



“Me mandaron un inhalador. Este es un corticoide que lo que hace es que desinflama y va directamente a los pulmones, o sea trabaja de manera local y no le hace daño al bebé. Así que este inhalador me lo tengo que poner cada 12 horas”, explicó sumado a que su ginecólogo le recetó un anticoagulante inyectado.



El video ya acumula más de 52 mil reproducciones y miles de comentarios, en los cuales los seguidores de la presentadora le envían mensajes de aliento añorando que el final de su embarazo se desarrolle sin ningún contratiempo.



