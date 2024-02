¿Cristina Hurtado se va de 'La casa de los famosos'? La verdad de la supuesta renuncia

Debido a los errores que los televidentes pudieron observar durante las transmisiones de ‘La casa de los famosos’, muchos internautas y portales informativos especularon sobre una posible enemistad entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo.



Algunos de sus seguidores aseguraban que las presentadoras no se llevaban bien en el ‘set’ de grabación debido al intercambio de supuestas malas miradas, lo que llevó a que surgieran rumores de una supuesta renuncia al ‘reality’ por parte de una de las conductoras.



¿Cristina Hurtado renunciará a ‘La casa de los famosos’?



Tras los rumores que apuntaban a una renuncia por parte de Cristina Hurtado, 'Pulzo' se comunicó con una fuente de 'RCN', para desmentir o confirmar la noticia, la cual explicó: “Eso no es verdad, ella no ha renunciado”.



La fuente del medio mencionado aseguró que la relación entre las presentadoras es de trabajo y nunca se ha visto algún inconveniente entre ellas: “La verdad, yo nunca he visto nada más allá de una relación laboral. Son compañeras de trabajo, como en todos los contextos. A veces uno tiene amigos, y a veces solo tiene compañeros de trabajo con los que comparte las cosas laborales y ya”.



Antes de la transmisión de ‘La casa de los famosos’ del 20 de febrero, Cristina Hurtado dejó un breve mensaje en sus redes sociales, en el que se estaría refiriendo a las especulaciones que han surgido: “Sea lo que sea, amo, respeto y disfruto mi trabajo”.



Por su parte, Carla Giraldo publicó un carrete de fotos en el que dejaba ver cómo arreglaban su peinado y maquillaje en el ‘backstage’, dejando lo siguiente en su descripción: “Recuerden, cuando los perros ladran es porque estamos avanzando”.



Finalmente, la fuente de ‘Pulzo’ dejó en claro que, en dado caso de que alguna de las presentadoras o participantes renunciara, los que confirmarían la noticia serían los periodistas del ‘Canal RCN’ para aclararle lo sucedido a sus fieles televidentes.

Cristina Hurtado posa con su esposo Josse y sus hijos



