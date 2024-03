Cristina Hurtado habló con 'Aló' de su relación con Carla Giraldo: 'Somos distintas'

En una reciente entrevista con la revista 'Aló', Cristina Hurtado, conocida por su carisma y talento en la televisión colombiana, abrió su corazón para hablar sobre su relación con Carla Giraldo, su experiencia en 'La casa de los famosos Colombia', y su vida personal y profesional.

A pesar de los rumores que circulan sobre una posible tensión con su copresentadora en el programa, la antioqueña optó por enfocarse en la enseñanza y el crecimiento personal que cada relación le aporta. "Creo que todas las personas con las que nos topamos son maestros, en muchos aspectos…", afirmó.

"Sobre eso, solo puedo decirles que todas las personas somos diferentes, sencillamente es eso. Carla es Carla y yo soy yo, y pienso que es perfectamente normal que así sea", respondió Hurtado cuando la cuestionaron sobre su vínculo con Giraldo.

Y agregó: "A Cristina Hurtado la gente la conoce, mi vida es un libro abierto. Soy una persona de hogar, lo más importante es mi familia, adoro pasar tiempo con mis cuatro hombres. No nos gustan las ‘roscas’ ni los ‘parches’ por conveniencia, somos de muy pocos amigos y los que tenemos, son reales, son del alma y eso no es negociable. Soy una persona muy sincera y no concibo la hipocresía. Si eso me aleja de otras personas y si eso me hace indeseable para alguien, es algo que no puedo cambiar".

Cristina Hurtado reconoce abiertamente las diferencias entre ella y Carla Giraldo, pero lejos de verlo como un obstáculo, lo considera una oportunidad para el crecimiento personal.

"Yo no tenía ninguna expectativa frente a ella, como trato de no hacerlo con ninguna persona. No me gusta prejuzgar, así que todo lo que comentaran al respecto suyo o todos los hechos y las noticias que han rodeado su carrera, nunca me previnieron", explicó y concluyó con que ambas son "personas distintas".

Con una carrera que abarca 20 años, Hurtado ha sabido diversificar su talento: desde sus inicios en 'Estilo RCN' hasta convertirse en una figura clave en el entretenimiento colombiano. A lo largo de los años, ha demostrado ser una profesional dedicada y respetuosa de su oficio, superando críticas y desafíos con una actitud de aprendizaje constante.

"Presentar es una profesión, un oficio que merece respeto, estudio, trabajo y disciplina. Fui muy criticada en mis inicios, es algo que reconozco, pero en vez de asustarme por ello, me convertí en la mejor alumna", confesó.

Sobre 'La casa de los famosos Colombia', Hurtado expresó que se trata de una experiencia significativa y desafiante, que le ha permitido aplicar sus habilidades y enfrentarse a nuevos retos. Destacó la importancia de la experiencia en vivo y cómo disfruta cada emisión por la demanda que le implica.

"La televisión en directo es otra cosa, es absolutamente retadora y exige una enorme sincronía y concentración de parte de cada una de las piezas que armamos el rompecabezas. A mí me encantan los retos y las emociones fuertes, así que cada noche la estoy disfrutando mucho, porque me exige y eso me encanta", compartió Cristina en entrevista con la revista 'Aló.

La fe juega un papel central en la vida de Hurtado, algo que se refleja claramente en cómo aborda su trabajo y relaciones personales. "Si crees, lo amas y confías en él, no hay pierde y lo digo con conocimiento de causa", compartió, aludiendo a cómo su espiritualidad le ha ayudado a navegar por los retos presentados en el programa.

Más allá de su éxito profesional, Cristina se ha convertido en un faro de inspiración para muchas mujeres, gracias a su valentía y resiliencia. Su vida, marcada por desafíos superados con fe y determinación, es un testimonio del poder de la perseverancia.

"Yo sé lo que es el hambre, la soledad, pasar trabajo, pero siempre, siempre encontré las fuerzas para no rendirme y nunca perdí la fe", afirmó.

En cuanto a mantener los pies en la tierra, Cristina no sigue rituales específicos, sino que su enfoque está en el aprendizaje continuo y el respeto por los demás, una filosofía que aplica tanto en su vida profesional como personal.

Este mismo principio de respeto y amor mutuo es lo que ha sostenido su relación con José Narváez, su esposo, con quien ha compartido más de dos décadas de amor y compañerismo. La pareja ha logrado mantener viva la llama de su amor a través del respeto, el diálogo y el apoyo mutuo, demostrando que es posible enfrentar juntos los retos que presenta la vida.

"Salimos solos y compartimos viajes, cenas, diligencias del diario vivir, un helado, una caminata, lo que se nos ocurra, estos espacios son importantísimos para una pareja. Él es el gran amor de mi vida y el mejor compañero que Dios me pudo dar", reflexionó Hurtado sobre su matrimonio con el actor y cantante colombiano.

