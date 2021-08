Cristina Hurtado se reencuentra con su padre después del covid-19

El pasado 24 de mayo la modelo y presentadora colombiana Cristina Hurtado dio a conocer, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, que su padre estaba en una Unidad de Cuidados Intensivos a raíz de un contagio de covid-19.



“Hoy enfrentamos lo que muchas personas y familias han padecido, la incertidumbre y el miedo de un monstruo llamado covid-19, mi padre se encuentra en una UCI luchando por su vida. No puedo explicarles la angustia, impotencia y dolor tan grande que sentimos”, escribió en ese momento.



A pesar de los meses de angustia que vivió la famosa, de 37 años, su padre le ganó la batalla al covid-19 y este 5 de agosto publicó un emotivo video en el que registró cómo fue su reencuentro con él.



“Hoy es un día muy especial (...) hace mucho tiempo que no lo veo”, dice la famosa, recordada por su paso en 'Protagonistas de Novela', al comienzo del material audiovisual.



"Ya casi lo voy a ver", se le escucha decir varias veces mientras registra su trayecto desde Bogotá hacia los brazos de su progenitor, quien vive en Medellín.



"Pensé que nunca iba a llegar este día. Por fin estoy con mi papá. Te amo", dijo Cristina con los ojos aguados mientras lo abraza. A lo que él sentenció: “Imagínese pues, Dios darme la oportunidad de volverla a ver”.



En le mensaje que compartió la famosa junto a la grabación contó que a su padre le daban solamente el 30% de probabilidad de vida, por eso le agradeció por haber puesto de su parte para lograr que ese anhelado reencuentro se diera.



"Pa’ tu vida es un milagro, Dios permitió con su infinita misericordia, darte una nueva oportunidad para vivir. Después de muchos días de incertidumbre, sufrimiento y oración celebramos tu existir. Gracias por aferrarte a la vida y cruzar este desierto con tanta fortaleza y valentía, gracias por poner todo de tu parte", escribió en el emotivo mensaje.



También contó que a su padre le quedaron algunas secuelas por el virus, como una que otra dificultad para caminar. A pesar de eso, "sigues con ese mismo positivismo que te ha caracterizado siempre".



Finalmente agradeció a la Clínica El Rosario, de Medellín, en donde, al parecer, estuvo internado su progenitor durante la enfermedad.



Cristina Hurtado tuvo covid-19 en medio de su embarazo

Recientemente la presentadora del programa ‘Guerreros: Cobras vs. Leones’, transmitido en el ‘Canal Uno’, compartió desde su canal de YouTube que fue diagnosticada con coronavirus en medio de su cuarto mes de gestación.



En el contenido contó cómo logró afrontar el temor que le generó recibir el resultado positivo a covid-19 estando en embarazo. Compartió además una entrevista con su ginecólogo-obstetra tratante para aclarar algunas dudas sobre el diagnóstico de coronavirus en mujeres gestantes.



Afortunadamente durante los 14 días no tuvo recaídas fuertes, pero sí tuvo síntomas persistentes como estornudos, dolor en la parte interna de los ojos y congestión nasal constante.



“Me mandaron un inhalador. Este es un corticoide que lo que hace es que desinflama y va directamente a los pulmones, o sea trabaja de manera local y no le hace daño al bebé. Así que este inhalador me lo tengo que poner cada 12 horas”, explicó sumado a que su ginecólogo le recetó un anticoagulante inyectado.



