En las últimas semanas, la presentadora Cristina Hurtado ha dejado ver que está concentrada en su familia y, en especial, en el cuidado de su hijo menor, Mateo, de siete meses de edad. Sin embargo, un viaje laboral la ocupó de otros trabajos.



La presentadora se encuentra en México, país al que viajó esta semana por asuntos laborales y desde el cual ha venido publicando contenido con algunos detalles de su viaje.



En la capital mexicana, la modelo visitó un restaurante para probar comida típica del país, la sorpresa fue cuando le dieron a probar unos pequeños insectos que casi la ponen a llorar del miedo.



Cristina Hurtado contó que en el restaurante le ofrecieron una preparación de un platillo muy “particular” y que, aunque confiesa haberlo intentado, no fue capaz de siquiera tocar los famosos ‘chapulines’.



“Son grillos y acá les llaman 'chapulines' y se los comen, los aman, les encantan y voy a hacer el intento de probar uno”, dijo la paisa mientras mostraba un plato repleto de estos insectos.

En el video, ella se denomina a sí misma como “montañera”, al confesar que ni siquiera logró probarlos.



“La verdad no fui capaz, yo de verdad respeto mucho la gastronomía de todos los países pero hay cosas que ya superan todo, no sé si son miedos o fobias pero no soy capaz de probarlo, les confieso que no he sido capaz de probar ni siquiera las hormigas culonas de Colombia”, dijo luego de calmarse y un tanto decepcionada por no haber logrado su cometido.

