La modelo y presentadora Cristina Hurtado ha compartido en sus redes sociales muchos de los momentos que ha vivido en su proceso siendo madre por tercera vez.



Desde que nació Mateo, su hijo, su Instagram se ha llenado de fotos y videos tiernos en los que se le puede ver sosteniendo al bebé e informando cómo fue el proceso de dar a luz.

(Lea además: Egan Bernal: inspirador video de sus primeros pedalazos tras el accidente)

Sin embargo, en estas publicaciones la antioqueña también ha recibido críticas hacia su cuerpo y su estado de salud. Es por esto que, por medio de sus historias, dio declaraciones acerca de este aspecto de su vida.

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí)

“Yo (estoy) lejos de estar perfecta. Nosotros no somos cuerpos gloriosos, es mentira. A nosotras también se nos estira la piel, también nos llenamos de grasa, por ejemplo yo aumenté 14 kilos, estoy cuatro kilos arriba después del nacimiento de mi hijo”, dijo.



Cristina Hurtado también dejó ver su cuerpo luego de haber dado a luz a Mateo, asegurando que tiene exceso de grasa en algunas zonas.

(Lea además: Fabio Restrepo: los nuevos detalles de su muerte revelados por su hijo)

Todavía no he llegado al peso ideal, ¿tengo que trabajar? sí. Tengo que tener buena actitud sobre la vida y empezar a preocuparme por mi también FACEBOOK

TWITTER

“Todavía no he llegado al peso ideal, ¿tengo que trabajar? sí. Tengo que tener buena actitud sobre la vida y empezar a preocuparme por mi también”, agregó.



En este mismo video, ella aprovechó para hacer una anotación en torno a las personas que le dicen que se ve perfecta: “Uno va a publicar la foto donde más bonito se ve, la pose ayuda mucho y la ropa también, entonces no crean que somos perfectos o ¿ustedes no hacen lo mismo?”, dijo la madre de 38 años.

(Lea además: ‘Pasión de Gavilanes 2’ : los memes más nostálgicos del estreno)

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí)

Por su parte, José Narváez, su esposo y también presentador, envió un mensaje mediante su canal de Youtube a todas las mujeres que se encuentran embarazadas.



“El valor que tienen las mujeres es increíble, las mujeres están hechas de otro material, yo me quedo corto en adjetivos porque ya lo he vivido con ella y eso es una vaina muy fuerte y mis respetos, mi admiración, mis aplausos a todas las mamás”, dijo.

Más noticias

La historia del ‘estafador de Tinder’ colombiano que fue denunciado

‘Pasión de Gavilanes 2’ : los memes más nostálgicos del estreno

Daniela Ospina: ¿quién es Gabriel Coronel, el nuevo novio de la empresaria?

¿Dónde están los arriendos más costosos y más económicos de Bogotá?