‘Lucha por su vida’: Cristina Hurtado dice que su papá tiene covid-19

El covid-19 sigue haciendo estragos en el mundo. La pandemia es una realidad aún vigente ante la cual no hay que bajar la guardia.



Pese a la existencia de tratamientos para paliar los efectos más drásticos del contagio, además de vacunas que en principio evitan la creación de cuadros graves de la enfermedad, es importante mantener los cuidados básicos indispensables: tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico.

Ninguna celebridad es ajena al coronavirus. De hecho, varios actores y personalidades del mundo del entretenimiento tuvieron, en su momento, que luchar contra los efectos del covid-19.



La batalla, en esta ocasión, la libra un ser muy cercano a Cristina Hurtado. La modelo y presentadora colombiana dio a conocer, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, que su padre está en una Unidad de Cuidados Intensivos a raíz del contagio.



“No puedo explicarles la angustia, impotencia y dolor tan grande que sentimos”, indicó.

Cristina Hurtado dio a conocer el estado de salud de su padre. Foto: @crisshurtado

Dijo, además, que aún hay muchas personas que no dimensionan la magnitud del covid-19 en el país y en el mundo. “Hoy decido contarles esto para que no bajemos la guardia, nos sigamos cuidando con todas las recomendaciones de salud pública”.



“El hecho de tener vacunas en nuestro país no es garantía de inmunidad, falta muchísimo para que lleguemos a eso”, puntualizó.



Habló de un asunto que es una realidad inminente desde hace más de un año: el covid no distingue. Contagia a cualquier persona. “Nadie quiere ver a los seres que ama en una situación tan inhumana y espantosa si contagias a tus padres, tíos, abuelos... los podrías matar”.

Cristina, tras la reflexión, agradeció las oraciones y buenos deseos que ha recibido. Muchos de sus seguidores le han enviado mensajes de aliento en estos momentos tan complicados.



“Dios nos escucha, Él es misericordioso. Solo deseo que su voluntad sea prestarnos la vida de mi papá por muchos años más. Te amo, pa”, concluyó.

Este texto está acompañado por una imagen de la presentadora al lado de su padre.



La publicación, hasta el momento, tiene más de 100 mil ‘Me gusta’ y acumula un sinnúmero de comentarios deseándole lo mejor a Hurtado y a su familia.

