Cristina Hurtado responde a críticas por tinturarse el pelo en embarazo

Una de las noticias más comentadas en los últimos meses en la farándula criolla es el embarazo de Cristina Hurtado, fruto de su relación con el también famoso José Narváez.



Pero como suele suceder con estos casos, la presentadora también ha estado bajo el escrutinio de sus seguidores, quienes no han desaprovechado la oportunidad para cuestionar la manera en que lleva su gestación.



En los últimos días, Hurtado publicó un video en sus redes sociales en el que da a conocer su nuevo ‘look’, para el cual tomó la decisión de cambiar el color de su pelo.



Pero la gran sorpresa vino con la oleada de comentarios que recibió por parte de los seguidores, quienes criticaron a la presentadora, a quien señalaron de poner su apariencia física por encima del bienestar y salud de su bebé.

Ante esto, Hurtado salió a responder por medio de otro video en sus redes sociales, donde se defendió de las acusaciones: “Antes de realizarme ese pequeño cambio obviamente lo consulté con mi médico para pedirle autorización”.



Y agregó: “Yo solo quería darle un poquito de luz al rostro y solamente me hicieron unos puntos de luz. A veces opinan por opinar o cuando ven algún comentario, me pego a ese comentario y maltrato a la persona. De verdad que es horrible, no investigan”.



De acuerdo con los especialistas en la salud, los tintes para el pelo pueden ser dañinos para los bebés en gestación dependiendo de los meses de embarazo, por lo cual siempre se recomienda consultar con su médico antes de realizar algún cambio de color.



