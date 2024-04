Cristina Hurtado explotó contra seguidor quien criticó vestuario de Carla Giraldo en 'La casa de los famosos'

Cristina Hurtado le respondió con grandes argumentos al seguidor que la tachó como la favorita de los vestuaristas, pues esta persona cree que a Carla Giraldo no la visten de la misma manera.

Una nueva polémica se ha creado alrededor de 'La casa de los famosos', esta vez no fue dentro de los participantes, sino en las redes sociales luego de que un seguidor dijera que la producción prefería a Cristina Hurtado sobre Carla Giraldo.

"No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que los de vestuario tienen favorita y claramente es Cristina Hurtado".

Frente a esto, la presentadora no se quedó callada y explotó contra el seguidor explicándole lo que realmente ocurre detrás de cámaras:

"Cada una tiene un equipo de trabajo, tanto para maquillaje y peinado como para los diseños que lucimos cada noche, que fue elegido por cada una de nosotras desde que inició el programa".

La respuesta de la presentadora estuvo llena de halagos por parte de los seguidores: "¿Qué culpa tiene Cris de ser tan top siempre?", "Obvio tiene mejor figura y es más linda, deje la envidia", "Mi reina no tienes que dar explicaciones, eres una diva que brilla con luz propia".

¿Carla Giraldo y Cristina Hurtado se llevan mal?

En una reciente entrevista, Hurtado se refirió a la relación con la copresentadora de 'La casa de los famosos', pues en muchas oportunidades los televidentes han dicho que tienen poca química y hasta rivalidad.

"Sobre eso, solo puedo decirles que todas las personas somos diferentes, sencillamente es eso. Carla es Carla y yo soy yo, y pienso que es perfectamente normal que así sea", respondió.

De la misma manera, Cristina Hurtado reconoció que Carla Giraldo y ella eran distintas, pero que esto era un aprendizaje para las dos.

"Yo no tenía ninguna expectativa frente a ella, como trato de no hacerlo con ninguna persona. No me gusta prejuzgar, así que todo lo que comentaran al respecto suyo o todos los hechos y las noticias que han rodeado su carrera, nunca me previnieron",

