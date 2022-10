La presentadora y modelo Cristina Hurtado es una de las figuras públicas en Colombia que suben constantemente contenido a sus redes sociales. A sus seguidores les comparte diferentes momentos de su día, la crianza de sus hijos, él detrás de cámaras de los proyectos en los que participa, entre otros.

En esta ocasión, la presentadora usó su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 6,4 millones de seguidores, para denunciar que personas deshonestas están utilizando su imagen para estafar. Además, aclaró que ella no está involucrada con este tema.



En sus ‘Instastories’, Hurtado subió un video en el que se le ve bailando mientras aparecen mensajes en los cuales les ofrecen trabajo a madres solteras y les enseñan a ganar dos millones de pesos semanales, por medio de plataformas digitales.



“Esto es falso. Estas personas usan la imagen de nosotros para estafar”, escribió la presentadora en su cuenta.

Esta actividad fraudulenta no solo le ha pasado a Cristina sino también a Carolina Cruz. En su caso no usaron su imagen, sino la de su hijo menor, Salvador, y en la publicación invitaban a las personas a participar en un concurso para ganar dos millones de pesos en efectivo.



Cruz también hizo la denuncia pública a sus seguidores y aclaró que este tipo de actividades no tenían nada que ver con ella.

