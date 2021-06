La difícil situación que Cristina Hurtado vivió en su primer embarazo

La presentadora Cristina Hurtado publicó un nuevo video en su canal de YouTube, que estrenó hace dos semanas cuando anunció a sus seguidores que está embarazada.



El canal ya cuenta con más de 180 mil suscriptores y en la más reciente publicación responde a varias preguntas que dejaron usuarios en los otros videos. La dinámica era que José Narváez, su esposo, le hacía los cuestionamientos y ella respondía.

Hurtado se refirió, en gran parte del video, a los momentos que vivió durante sus anteriores embarazos. "Fueron situaciones diferentes", puntualizó.



La mujer contó que su primer embarazo, para tener a Daniel, fue cuando tenía 15 años. "Fue muy duro. No teníamos recursos, estaba en décimo grado en el colegio y me expulsaron. Era difícil mantenerme con el nivel académico".



La presentadora del programa 'Guerreros' dijo que "en muchas oportunidades no teníamos qué comer" y aseguró que su padre "hacía lo que podía para ayudarnos".



Era tal la situación que recordó que varias veces tuvieron que pedirle comida a los vecinos del barrio donde vivía. "Les pedíamos algo de aguapanela, o un platico de arroz, o lo que sea".



También contó que no tenía ropa de maternidad y tampoco tenía cómo comprarla. Una niña cerca de su casa le prestó su ropa y con esa misma terminó el embarazo.



Se acordó, además, de los controles prenatales y cómo se mareaba cuando tomaba un bus. "A veces me tocaba ingresar por la puerta de atrás porque no teníamos para el pasaje", dijo.



Sin embargo, dijo que se emocionaba a diario y sacaba la ropa que le regalaban para su hijo y la ponía en una cuna que tenía. Después, la doblaba y la volvía a guardar.



Con Juan José fue diferente. "Estaba en Bogotá y había salido de Protagonistas de Novela". Cuenta que en RCN le ofrecieron la oportunidad, por esos días, de pertenecer al informativo. "Fue maravilloso" porque confiaron en ella, pese a que ella tenía miedo de perder esa opción por estar embarazada.

Ahora, después de 15 años, la pareja contó que se sienten como padres primerizos. "Es diferente ahora. Tenemos un hogar consolidado. Nos dio miedo, pero aquí estamos", dijo Cristina Hurtado.



Sobre la comparación de esas tres etapas, la actriz y presentadora se mostró agradecida con cada momento: "Hoy en día valoro cada cosa de mi vida. Dios ha sido muy lindo".



