¿Cuánto cobra Cristina Hurtado por salir en la portada de una revista?

La presentadora colombiana Cristina Hurtado, de 37 años, ha sido portada de innumerables revistas a lo largo de su carrera, después de que alcanzara la fama tras su participación en ‘Protagonistas de Novela’.



La modelo, que pronto será mamá por tercera vez, contó en un video de YouTube cuánto cobra por salir en la carátula de los magazines del entretenimiento colombiano.



Contrario a lo que muchos pensaban, la presentadora de ‘Guerreros’ no ha recibido ni un solo peso por los millones de ejemplares vendidos en los que ha aparecido en portada.



Según cuenta, contrario a otros países, los medios de comunicación en Colombia no le pagan a los famosos por salir allí.



“Resulta que aquí en mi país las portadas no son pagas, simplemente te hacen la invitación para hacer parte de esa edición ¿Qué tienen en cuenta? Es vital que el personaje invitado esté pasando por un momento importante o que tenga algo muy significativo para contar, algo que llame la atención de los lectores para que estos se animen a comprarla y leerla”, explicó la antioqueña.



Cristina Hurtado en una de las portadas en las que ha posado. Foto: Hernán Puentes

Por otro lado, aseguró que a pesar de no recibir ninguna regalía, ha aceptado que su imagen se reproduzca en miles de revistas debido a que es una forma de ganar reconocimiento, además de contar acontecimientos importantes de su vida.



"Es una manera diferente de contar algunos aspectos de tu vida, y para el medio de comunicación es muy bueno tener una gran noticia y que compren su revista”, puntualizó la expresentadora de 'Noticias RCN'.



Finalmente, Hurtado recordó que hace 18 años fue la primera vez que salió en una revista, que, en esa ocasión, fue 'Cromos'.



También dijo que, a pesar de que no tiene todos los impresos en los que ha salido durante su carrera, recuerda que hay varios en los que quedaron plasmados importantes acontecimientos de su vida: su matrimonio con Juan José Narváez y sus embarazos.



