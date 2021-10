Cristina Hurtado debe guardar ‘mucho reposo’ por peculiar condición médica

La reconocida modelo antioqueña Cristina Hurtado está comprobando en carne propia que, a pesar de tener ya dos hijos, cada embarazo es una experiencia diferente.



Con 38 años, la otrora presentadora del reality ‘Guerreros’ está esperando con la emoción de una ‘primera vez’ el nacimiento de su tercer hijo con José Narváez, su esposo y, durante años, compañero de set en la producción del ‘Canal 1’.



Por medio de sus redes sociales, Hurtado ha intentado compartir con sus seguidores todos los pormenores de su proceso de gestación.



En las últimas horas publicó un video en su canal de YouTube para dar a conocer una particular condición médica que está viviendo en este embarazo.

(Le puede interesar: Maleja Restrepo reemplazará a Cristina Hurtado en ‘Guerreros’).

En ‘¡Vamos a mi control prenatal!’, como tituló la grabación, la modelo registró detalles de su visita al consultorio del doctor Marco Antonio Duque, adscrito a la Clínica del Country, en Bogotá.



Aunque ella era la protagonista del video, el especialista fue quien se encargó de explicar en detalle la circunstancia que obliga a Hurtado a tener “mucho reposo”.



“Hay pacientes que tienen una cosa que se llama mayor sensibilidad uterina de las contracciones(...) el riesgo de las contracciones es que a las pacientes se les venga antes el bebé”, relató el médico.

Facebook Twitter Linkedin

A la fecha, Hurtado tiene alrededor de seis meses de embarazo. Foto: Youtube: Criss Hurtado

(Siga leyendo: Carolina Cruz dio emotivo mensaje sobre recuperación de su hijo Salvador).

Las 'contracciones falsas'

En ese sentido, la distinguida presentadora estaría presentando contracciones esporádicas. Esas que muchos expertos catalogan como ‘contracciones falsas’ o contracciones de Braxton-Hicks.



Para llegar a ese diagnóstico, dijo Marco Duque, primero se deben descartar “causas infecciosas, causas del bebé, causas del líquido amniótico, sobre distensiones uterinas, entre otras cosas”.

Facebook Twitter Linkedin

El doctor Duque es un reconocido gineco obstetra radicado en Bogotá. Foto: Youtube: Criss Hurtado

Luego, tras “exámenes de laboratorio, ecografía y medir el cuello de la matriz”, se podría comprobar esa condición que obliga, entonces, a que la paciente deba “ir a un reposo, estar pendiente de las contracciones de cómo son las características de esas contracciones en cuanto a intensidad y frecuencia para que no tengamos un riesgo aumentado de que un niño vaya a nacer prematuro”.



Por lo dicho por el propio médico, esas contracciones son más frecuentes de lo que se creería pues “más del 80 % de las pacientes después de las 20 semanas alcanzan a tener contracciones y sienten contracciones”.



Según afirmó, hay que mantenerse alerta de que “las contracciones no se vayan a poner ni muy seguidas ni muy intensas”.



Toda esa serie de indicaciones pareció quedar muy clara para Cristina Hurtado pues, en el mismo video, aseguró con tranquilidad que debe “guardar mucho reposo, estar la mayoría del tiempo y, hasta que nazca mi bebé, sentada o acostada. Adicionalmente, debo complementar todo esto con medicamentos”.



“En general voy bien. El bebé está súper bien, súper sano. Ya me falta poco para terminar mi periodo de gestación”, concluyó en su grabación la popular ‘Criss’.

Más noticias

'Uno puede ser amigo del ex': Carolina Cruz y su relación con Daniel Arenas

Carolina Cruz explicó qué causó aumento del tamaño de la cabeza de su bebé

El participante de 'La Voz Senior' que estuvo también en Sábados Felices

Youtuber Luisito Comunica fue arrestado en Venezuela

¿Por qué Carolina Soto ya no usa su anillo de matrimonio?

Tendencias EL TIEMPO