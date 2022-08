Han pasado cuatro meses del fatídico momento que vivieron Cirstiano Ronaldo y Georgina Rodríguez el 18 de abril, cuando uno de los mellizos que estaban esperando murió durante el trabajo de parto. No obstante, los especialistas pudieron salvar la vida de Bella Esmeralda, segunda hija de la pareja.



Así las cosas, desde aquel día las celebridades se han mostrado reacias a mostrar el rostro y el crecimiento de la bebé en redes sociales, pues quisieron guardar la mayor discreción y darle un espacio a Rodríguez para asimilar la situación.

Sin embargo, el pasado fin de semana los fanáticos de las celebridades quedaron boquiabiertos al ver una fotografía que subió la modelo en su perfil de Instagram mostrando cómo dormía la bebé. Lo que sorprende es que hasta este momento la esposa de ‘CR7’, de 28 años, mostró por primera vez el rostro de la menor.



“Bella Esmeralda. Mi pequeña gran bendición”, ha escrito la protagonista de 'Georgina', documental de Netflix, en la descripción del post.



El recibimiento de los internautas no se hizo esperar y al poco tiempo la fotografía ya contaba con más de 1.5 millones de “Me gusta” y más de 7 mil comentarios como “preciosa”, “fantástica”, “un pequeño tesoro” y “¡Mi amor! No se puede ser más bonita”.



Cabe destacar, que Cristiano Ronaldo tiene cuatro hijos más: Cristiano Jr., del cual no se sabe quien es su verdadera madre, Eva y Mateo, producto de inseminación artificial, y Alana, primera hija entre el astro del fútbol y Georgina Rodríguez.



