Cristiano Ronaldo está dando de qué hablar por estos días y no precisamente por su fútbol y rendimiento. El deportista ha dado una entrevista, en la que ha explotado contra el Manchester United y ha revelado los detalles más íntimos de su vida.



Entre los temas más sensibles de los que ha hablado está la pérdida de uno de sus bebés el pasado mes de abril. Este lamentable hecho lo ha calificado como el momento más difícil de su vida, junto a la pérdida de su padre.



Cristiano Ronaldo, en Qatar. Foto: AFP

"Es un momento difícil, porque no entendíamos por qué nos pasaba esto. Era difícil. La verdad, era complicado entender lo que estaba pasando en ese momento. El fútbol no para, teníamos muchas competiciones. Pero eso... Fue el momento más difícil que hemos sufrido, especialmente Gio. Fue duro", agregó Ronaldo.



En aquel entonces, recordó el Ronaldo, se encontraba en un choque de emociones. Por un lado, un bebé había muerto, mientras que otro llegaba a casa. ¿Cómo se sentía? Al respecto, el futbolista dijo: "Nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer".



Han pasado siete meses, pero Cristiano Ronaldo no olvida a su pequeño. Ha revelado que conserva las cenizas de su hijo en su casa, junto a las de su padre. El futbolista las visita con frecuencia, les habla.



"Hablo con ellos todo el tiempo y están a mi lado. Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso... el mensaje que me envían, especialmente mi hijo", agregó.

Un detalle inesperado de la reina Isabel

En medio de su luto, el futbolista y su esposa recibieron centenares de mensajes de apoyo y muestras de cariño. Sin embargo, una le sorprendió. La reina Isabel y su familia le enviaron una carta, lamentando la muerte del bebé.



“También recibí una carta de la familia de la Reina. Me sorprendió mucho. Me daban sus condolencias”, señaló.



​El futbolista no ha querido entrar en detalles sobre el contenido de la carta.