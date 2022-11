La leyenda del fútbol Cristiano Ronaldo recibió en sus manos un singular regalo por parte de un seguidor colombiano, quien cumplió uno de sus sueños al saludarlo, cruzar unas palabras de admiración, tomarse una foto y no dejarlo ir sin antes entregarle un detalle para que nuestro país esté en sus recuerdos.

El futbolista del Manchester United llegó a España para el partido contra Real Sociedad que se disputa en la fase de grupos de la Europa League. Tras descender en uno de los puntos de concentración de su equipo, saludó a algunos de los hinchas. Pero uno en particular logró capturar su mirada.



Se trataba de Sebastián Díaz, un estudiante que se propuso conocerlo cara a cara antes de que se retire de las canchas tras tantas cosechas en el balón pie.

“Con siquiera verlo de lejos me bastaba. Los que me conocen saben cuán importante es para mí. Cuando lo vi, sentí un vacío en el pecho. No podía creer que estaba viendo al tipo con el que tantas veces había soñado”, escribió el joven en sus redes sociales.



“Cuando lo vi acercarse a mí, me comenzaron a temblar las piernas (la rodilla milagrosamente resistió) y el corazón se puso a mil”, relató.

Y un día conocí a mi ídolo. No me la creo se los juro pic.twitter.com/HVxqHQYyrI — Sebastián Díaz (@sebasdjaimes) November 2, 2022

CR7 le cruzó el brazo y se dispuso a tomar la foto. Fueron segundos de emoción. Díaz quería que se detuviera el tiempo ante la hazaña: conocer al jugador que ha “defendido a capa y espada”. Pero no bastaba con la ‘selfie’ que como pudo tomó con nerviosismo en su celular; también tenía la misión de obsequiarle una mochila wayuu, aquella que llevó desde Colombia especialmente para su ídolo.

“La recibió, me miró y me agradeció. Eso me mató”, recordó el chico que incluso entró en ‘shock’ por lo que había logrado.

Tal fue la impresión que un uniformado de la Policía que custodiaba a la estrella del deporte trató de contenerlo: “Ostia, tío, cálmate, que te va a dar algo”. Pero no había vuelta de hoja, tuvo enfrente a el ‘Bicho’ y ahora sabe que una artesanía tejida por indígenas wayuu acompañará al portugués, de 37 años.

Aperitivo: le regalé una mochila Wayuu y se la llevó pic.twitter.com/QzakLORZrw — Sebastián Díaz (@sebasdjaimes) November 2, 2022

