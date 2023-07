En la última visita que hizo a España, el jugador portugués, Cristiano Ronaldo, presentó de manera pública su negocio más reciente.



El futbolista del equipo arabe Al Nassr FC ha apadrinado el negocio de las aguas minerales al mando de la empresa que tiene su epicentro en las aguas minerales de Ávila, ubicada en las Laguna de el Oso, península Ibérica según el medio deportivo ‘AS’.



Definida por la empresa este producto: “Mucho más que agua”, los trabajadores de la empresa aseguran que la bebida “pretende mejorar la calidad de la población en general”.



Según este medio español, la página web de la empresa dicen que este tiene origen alcalino procedente del suelo y de las rocas porosas que se encuentran las aguas del pueblo El Oso, en el que aseguran que gracias a este punto de partida está protegido de afectaciones externas, garantizando características estables, permanentes y sin sufrir contaminación humana y química”.



Sin embargo, el diario deportivo ‘As’ citando una investigación del diario español ‘El País’ a través de la sección qué especializada en gastronomía del medio “El Comidista”, advirtió de la existencia de una gran cantidad de mentiras del negocio de agua mineral ‘URSU9’.

La publicidad que sería engañosa



Según ‘El País’ de España, no hay evidencia de que las aguas alcalinas sean mejores que de otros lugares y que todos los estudios científicos que existen no son viables y de baja calidad.



Según un rastreo que hizo el diario español a través de Google Maps, trataron de ubicar el lugar de donde decía la empresa que el agua mineral era sacada, según está en el pueblo El Oso.



Al hacer el rastreo al parecer descubrieron que no existía tal lugar en el que sacaban los productos para hacer el producto de agua mineral, pues la cascada que que parece la publicidad del producto no existe en el lugar que dicen sacarlo como es El Oso, siendo está ubicada exactamente en la zona de La Cascata da Fraga Da Pena en el municipio de Arganil según ‘El Comidista’.

Este medio expone al parecer dos mentiras en el que afirma que en la zona abundan los osos quienes beben directamente de las fuentes de agua donde sacan el agua mineral y que el ph del producto está por encima 9.0 y cuando realizaron la prueba la medición fue de 8,62 ph mucho menor que el mencionado por la misma empresa.

El hijo de Cristiano Ronaldo detiene una entrevista vestido de Súperman

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

