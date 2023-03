Con el éxito de su primera temporada la famosa modelo y empresaria, Georgina Rodríguez, ha despertado el interés de miles de personas en el mundo con su reality ‘Soy Georgina’, serie en la que reveló detalles de su vida y su relación con el futbolista Cristiano Ronaldo.

Hace unos días, se anunció el estreno de la segunda temporada de la serie en la plataforma de streaming Netflix. Este nuevo capítulo estará disponible a partir del viernes 24 de marzo, y para promocionar el show, la argentina fue invitada al programa español de entrevistas ‘El hormiguero’, donde reveló detalles importantes del portugues.

Así las cosas, la mujer contó cómo es Ronaldo en la vida cotidiana y no dudó en llenarlo de elogios: “Es maravilloso, un padre ‘10’, un hijo ‘10’, hermano, amigo, pareja, empleado y jefe. Es excepcional en todos los sentidos. Muchas veces estamos todos en casa juntos y veo lo afortunada que soy al haber sido elegida por él y formar una familia”.

¿‘CR7’ es materialista?

Georgina también habló si Cristiano Ronaldo era materialista. Durante la conversación explicó que él “no le da mucha importancia al dinero” y prefería dedicar su tiempo a pasar con su familia.

“Este año para mi cumpleaños me regaló su tiempo porque normalmente coincide con partidos, me sentí súper feliz”, detalló. “No es muy materialista. Le he regalado tres coches y, de ahí no le voy a regalar más, no es original de mi parte”, agregó.

¿Cómo se conocieron Cristiano y Georgina?



En el programa de televisión ‘El hormiguero’, la esposa del futbolista recordó cuando se conocieron en 2016, cuando el portugués la vio en una tienda Gucci de España, donde ella trabajaba como asesora.

“Es un hombre guapísimo, cuando lo vi era tan guapo que me daba vergüenza mirarlo.La conversación que tuvimos fue poca porque yo no lo estaba atendiendo. Yo estaba atendiendo a la clienta de un amigo que estaba de vacaciones. En ese momento salí de la tienda y sentí mariposas”, reveló con gran entusiasmo.

Sin embargo, no fue hasta un evento en el que ambos asistieron que conversaron por primera vez, desde ese momento, se relaciono a los dos como una pareja y los paparazzi no dejaban de tomarle fotos a Georgina. Situación que provocó que la mujer decidiera retirarse del famoso almacén de calzado y ropa.

Actualmente, ambos tienen cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr, de 12 años, los gemelos Eva y Mateo, de 4, Alana, de 4, y su última hija Bella.

