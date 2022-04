Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas más famosas e influyentes del mundo del espectáculo.



El jugador del Manchester United y la modelo iniciaron su relación después de conocerse en 2016 cuando ella trabajaba en una tienda Gucci.

“Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente”, le contó Georgina a ‘Elle Magazine’.



Actualmente, tras más de cinco años de relación, Georgina y Cristiano esperan gemelos.



(Lea también: Jenn Muriel: 'Yeferson Cossio me está reconquistando')

La millonada que le gira Ronaldo a Georgina

La información de la pareja suele estar en el foco de la opinión pública. Esta vez, el ‘bicho’ y la modelo vuelven a ser noticia luego de que se conociera la millonada que el futbolista le gira para el cuidado de sus hijos.



Es importante recordar que, además de los gemelos que vienen en camino, Ronaldo es padre de Cristiano Jr. y de Eva y Mateo, todos nacidos por vientres subrogados. Junto a Georgina son padres de Alana, la pequeña que nació en 2017.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea esta publicación aquí).

Según publicó el diario ‘El Nacional.Cat’, el jugador le gira a Georgina una cifra de casi 100.000 euros al mes, es decir, más de 406 millones de pesos colombianos.



El medio citado afirmó que este valor llega a la cuenta de la modelo por el concepto de “gastos y cuidados de los niños”.



Según ‘El Nacional.Cat’, el jugador tiene múltiples compromisos y su trabajo con el Manchester le impiden estar un buen tiempo con sus hijos, por lo que la modelo es la encargada del cuidado de los menores.



(Le puede interesar: Cintia Cossio narra cómo la drogaron en México: ‘Me tembló todo el cuerpo’)

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea esta foto aquí).

Esta no es la única cifra que recibe la modelo en su cuenta bancaria. La mujer, que cuenta con 16 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, recibe importantes ganancias por conceptos de publicidad.



La promoción de varios productos le deja a Georgina, según el medio anteriormente mencionado, al menos 8.000 euros mensuales. Lo que equivale a más de 32 millones de pesos colombianos.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Marbelle: organizadores desmienten fracaso de su show en Meta

Anuel AA aseguró que sería el rey del reguetón después de Daddy Yankee

Así será el parto de Evaluna Montaner la próxima semana