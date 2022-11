Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más famosos y exitosos del mundo. A lo largo de su carrera ha podido acumular una gran fortuna, tanto así, que se compró una de las mansiones más caras de Portugal. El predio tenía un valor de 11,5 millones de euros, pero más reformas, estaría en los 20 millones de euros.

Esta mansión está ubicada en la Quinta da Marinha, a unos 20 kilómetros de Lisboa. Este lugar contará con todo tipo de comodidades como una piscina interior y exterior, gimnasio, sala de masajes, un espacioso jardín y un enorme garaje en el que pueden estar estacionados 20 automóviles. Además, tendrá dos anexos para que su mamá, Dolores Aveiro, pueda estar cerca de ellos.



Cristiano tiene claro la cantidad de personas que necesitará contratar para que trabajen en su nuevo hogar. Además, de las condiciones en las que lo hará.



Según el diario porugués, ‘Correio da Manhã’, el futbolista contratará a cuatro personas y entre ellas habrá un mayordomo y un chef. Este medio también reveló que se les pagará 6.000 euros al mes, es decir, alrededor de 30 millones de pesos colombianos y contarán con un espacio dentro de la casa en el que pueden descansar.

Hasta el momento se desconoce cuándo Cristiano y su familia se mudarán a su nueva casa. Aunque puede que sea antes de lo esperado, pues el futbolista aseguró en una entrevista en el programa ‘Piers Morgan Uncensored’ que el Manchester United no lo apoyó en uno de los momentos más difíciles de su vida, que fue cuando perdió a sus mellizos durante el parto.



“El Manchester United no mostró empatía en absoluto y no me apoyó durante este momento difícil. Nunca esperé ver eso”, explicó Cristiano.

