Con el salario mejor pagado en la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo firmó su pase del Manchester United al Al-Nassr de Arabia Saudita. El futbolista recibirá US $215 millones (equivalentes a más de 1 billón de pesos colombianos) por temporada, monto que incluye el salario y acuerdos comerciales.

Con este cambio de locación, el portugués también se vio en la necesidad de buscar un nuevo hogar. Hasta conseguir una propiedad que satisfaga sus expectativas, Ronaldo vivirá con sus cinco hijos y su pareja desde el 2016 -la modelo Georgina Rodríguez- en una de las torres más importantes del país: el Kingdom Center.

Ubicado en Riyadh, la capital de Arabia Saudita, se corona como el quinto rascacielos más alto del país con sus 302,3 metros de alto divididos en 41 pisos. La torre de 185.000 m² fue desarrollada por el Príncipe Al-Waleed bin Talal y diseñada por el equipo de Ellerbe Becket y Omrania. Construida originalmente entre 1999 y 2002, la torre demandó una inversión de US$ 453 millones (equivalentes a más de 2 billones de pesos colombianos).

Facebook Twitter Linkedin

Los ambientes son de techos altos y la decoración es moderna. Foto: Four Seasons

El edificio cuenta con 45 ascensores que permiten recorrer los 185.000 metros cuadrados que lo componen. Dentro del complejo funciona el centro comercial Al-Mamlaka de 57.000 m², oficinas, departamentos y el Four Seasons Hotel Riyadh, en cuya suite más cara se hospedará por tiempo indeterminado Ronaldo.

Facebook Twitter Linkedin

La cocina tiene electrodomésticos de alta gama. Foto: Four Seasons

El puente en la cima de la torre, una de sus partes más distintivas a la vista, es de acceso público para quien quiera tener una vista panorámica de la ciudad. Además, esta característica del rascacielos posibilita que la construcción exceda el límite de altura de 30 pisos legal en el país, a la vez que provee un espacio icónico para la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

La oficina de la suite. Foto: Four Seasons

El delantero dormirá en la mejor de las 17 habitaciones reservadas para el hospedaje de su acompañantes entre su familia, amigos y personal de seguridad. La suite Kingdom, la más grande del hotel, tiene 356 m² y ocupa dos pisos, del 48 al 50. Con una de las mejores vistas a la ciudad, esta tiene una gran sala de estar, una oficina privada, un comedor y una sala multimedia.

Facebook Twitter Linkedin

Otra de las habitaciones que tiene la suite asignada para Ronaldo y su familia. Foto: Four Seasons

El precio del alquiler de la suite por noche no está publicado en línea, dado que se debe reservar de forma privada. Para tener una referencia, el alquiler para dos personas en la habitación presidencial que mide 145 m² -menos de la mitad de la suite alquilada por el futbolista- cuesta US $6655 la noche (equivalentes a más de 31 millones de pesos colombianos)-. Se estima entonces que tan solo un mes de estadía en el hotel de lujo le costará al jugador una suma por encima de los US $300.000 (equivalentes a más de mil cuatrocientos millones de pesos colombianos).

Facebook Twitter Linkedin

Una de las habitaciones de la suite. Foto: Four Seasons

(LA NACIÓN/ ARGENTINA/ GDA).