El domingo 14 de mayo, mientras cientos de familias celebraban el Día de la Madre, un feminicidio estremeció a los bogotanos. Érika Aponte, de 26 años, fue asesinada por su expareja Cristian Rincón en el centro comercial Unicentro.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, la mujer, quien era subadministradora de Jeno's Pizza, discutió con Rincón y este le propinó dos disparos mortales a la altura de la cabeza con un arma que adquirió de manera ilegal.

Luego de cometer el crimen, el hombre intentó quitarse la vida. A diferencia de su expareja, no murió en la escena, sino que tuvo que ser trasladado a la clínica Santa Fe en la tarde del domingo. Este lunes, 15 de mayo, las autoridades confirmaron su fallecimiento.



El asesinato de Érika Aponte a manos de su expareja y padre de su hijo conmocionó a los ciudadanos y también a las autoridades, quienes se dieron a la tarea de investigar los antecedentes.

El feminicidio se presentó el tarde del domingo 14 de mayo, mientras decenas de familias celebraban el Día de la Madre. Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que Érika era víctima de violencia sistemática e intimidación desde hacía años. Con el objetivo de buscar protección, acudió a la Casa de Justicia de Usme, donde le ofrecieron asistencia psicosocial y jurídica.



La mandataria local señaló que la víctima no aceptó las medidas del centro interinstitucional, pues se acababa de trasladar de vivienda. Había pasado de vivir con Rincón y sus suegros, a establecerse con su padre y hermana en el municipio de Soacha, donde pensó que estaría segura.

¿Quién era Cristian Rincón en público?



Cuando Cristian Rincón llegó al centro comercial Unicentro, el pasado 15 de mayo, lo hizo como un ciudadano más. Al momento de cometer el crimen, incluso, vestía una chaqueta del sistema de transporte masivo y un carné de la empresa Group Seguridad SAS.



Pese a que el victimario tenía antecedentes por lesiones personales, en 2021, y constreñimiento ilegal, en 2022, en su perfil de Facebook aparentaba ser un trabajador, padre de familia común y apasionado de los vehículos, sobre todo de los buses. La última fotografía que publicó, el 17 de enero de 2022, mostraba un auto de color gris con las puertas abiertas.

El hombre acostumbraba a publicar fotos de automóviles y buses. Foto: Archivo particular

Antes de esa imagen, había compartido una junto a Érika con fecha del 4 de enero de 2019. Mientras ella sonreía, él se limitaba a posar la mirada fija y seria ante la cámara. Enternecidos por la publicación, tanto Uver Rincón como Blanca Rincón y Fermín Rincón reaccionaron con stickers.



En su perfil público, el sujeto mostraba ser un hombre muy familiar. En una transmisión en vivo del 25 de julio de 2018, por ejemplo, se le ve junto a su círculo cercano celebrando el que parecer ser el cumpleaños de su mamá, Blanca Rincón.



Aunque los mariachis lo instaron a darle unas palabras a su progenitora, por motivo de su cumpleaños, el victimario se quedó de pie tomando cerveza y luego aplaudiendo al ritmo de las canciones que tocaba el grupo.

El hombre publicaba momentos con su familia y amigos. Foto: Archivo particular

Al parecer, el hombre era devoto de la Virgen, hincha del club de fútbol colombiano América de Cali y un apasionado de los vehículos, especialmente de los buses de transporte público. Cada una de estas aficiones y creencias las dejaba ver en su perfil público.



Más tarde, el 15 de junio de 2017, Rincón volvió a publicar una fotografía con Érika y su hijo. Si bien ninguna de sus imágenes posee descripción, el sujeto sí acostumbraba a interactuar con sus ‘amigos’ a través de los comentarios.



“Don Cristian, ¿a usted qué le pasó que le quitaron la sonrisa”, le escribió un conocido, refiriéndose al semblante serio que refleja. A lo que Rincón respondió: “No, nada, esa foto es vieja, cuando no me dejaban salir”.



El 23 de marzo de 2016, Érika le hizo una dedicatoria en su cuenta. “Gracias, amor, por esos detalles que me enamoran. Te amo mucho. Gracias por estos años a mi lado. ¡Dios Bendiga nuestro hogar! Att: tu esposita”, escribió la mujer, quien acompañó la descripción con una imagen suya sosteniendo un ramo de flores.

Cristian Rincón tenía antecedentes por lesiones personales. Foto: Archivo particular

De acuerdo con el testimonio de la mejor amiga de Aponte a ‘Blu Radio’, al inicio Rincón era un hombre que se mostraba detallista. Sin embargo, esta fachada no duró mucho, pues la obsesión y el control empezaron a apoderarse de la relación.



“Al principio, super enamorados; Cristian en medio de todo fue un buen hombre, al inicio muy detallista, y no sé, se convirtió en un amor obsesivo lo que él sentía por ella. Él la controlaba mucho, la perseguía”, contó la mujer en entrevista con la cadena de radio citada anteriormente.



A ojos de sus ‘amigos’ de redes sociales, era un padre ejemplar. En varias imágenes se le puede observar cargando y compartiendo con su hijo, cuando este era tan solo un bebé de meses, y también después.



El sujeto estudió en el colegio Estanislao Zuleta entre el año 2000 y 2002. Cuando acabó con la vida de Érika Aponte, y después con la suya propia, tenía una edad aproximada de 30 años.



Rincón, quien para el momento del asesinato se encontraba vinculado laboralmente con la empresa privada de transporte E-Somos Alimentación S.A.S., tenía día de descanso el pasado 14 de mayo. Aún así, apareció en Unicentro vistiendo una chaqueta del Sistema de Transporte Masivo, tuvo una airada discusión con su expareja, sacó un arma y le disparó en dos oportunidades, según los reportes de las autoridades.

¿Cómo reconocer a un potencial feminicida?

Para 2022, 614 mujeres fueron asesinadas, de acuerdo con cifras del Observatorio Colombiano de Feminicidios. Este 2023, se reportaron 139 casos a nivel nacional, con corte del 3 de marzo.



De acuerdo con los expertos, es posible identificar a un potencial agresor teniendo en cuenta sus rasgos y perfil psicológico. El doctor Leonardo Fuerte, psicólogo forense de la Escuela de posgrado Wiener, señaló en diálogo con ‘El Comercio’ que, por lo general, este tipo de personas tienen una tendencia a la manipulación, además de una búsqueda de control insaciable hacia su pareja.

Rincón tenía una edad aproximada de 30 años. Foto: Archivo particular

Esta opinión la comparte Feggy Ostrosky, licenciada en Psicología, maestra en Trastornos de la Comunicación por la Universidad de Northwestern y doctora en Biomedicina por la Universidad Nacional Autónoma de México.

En diálogo con ‘Infobae’, Ostrosky dijo: “Son manipuladores, groseros y altaneros. Si observas bien, te puedes dar cuenta en pequeñas acciones, como que le grite al mesero, puede ser un síntoma, cuando tratan mal a alguien que está sirviéndole, se consideran superiores y pretenden mantener un control según su perspectiva”.



Por su parte, la psicóloga clínica experta en violencia sexual y de género Valentina Ceballos detalló en entrevista con ‘Caracol Radio’ que un feminicida en potencia tiene poca reflexión sobre la culpa y el arrepentimiento. Sin dejar a un lado la necesidad de control, bien sea físico o por redes sociales.



“La insensibilidad ante los demás es un síntoma muy claro, expresiones como ‘pobre’, ‘retrasado’, etcétera. No tienen sentimientos de culpa o arrepentimiento. No le preocupa la moralidad de sus acciones. Utiliza el engaño para conseguir lo que quiere, adula a los demás para obtener sus fines, pero no porque sea sincero, tiende a ser cínico, suele explotar a los demás para sus propias ganancias”, puntualizó Ostrosky al medio citado anteriormente.

De acuerdo con Nazario Aponte, padre de Érika y fuente consultada por ‘Caracol Radio’, antes del pasado 14 de mayo, Rincón había acudido al lugar de trabajo de la víctima en estado de embriaguez. Allí tomó su celular y lo tiró al piso. Aunque la situación no pasó a mayores debido a que llegó la Policía a intervenir, al parecer, no le hicieron ninguna requisa.

No es hora de callar

Recuerde que para denunciar violencias basadas en género puede comunicarse a las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



También puede hacerlo mediante la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de la violencia de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Policía Nacional o marcando el 123.

