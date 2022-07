Cristian del Real recuerda muy poco de su niñez, la cual describe como normal. Sin embargo, él es casi que el único que piensa así, pues tocar en el Madison Square Garden, de Estados Unidos, a los cinco años junto a Tito Puente, uno de los grandes exponentes de la salsa, no le pasa a cualquiera.

Ahora, con 32 años, su vida es un poco diferente a la que el público asumía que tendría. De pequeño lo llamaron “una promesa de la música” e, incluso, un "genio" y, en parte, sí lo era. Cristian del Real, que nació en 1989 en Cartagena, comenzó a tocar los timbales antes de incluso poder formular una frase.

El niño genio

Su mamá, Lily Barreto, le dijo al medio ‘Vice’ en una entrevista que él siempre tuvo la música en la sangre. Su papá, Víctor del Real, tenía un grupo de salsa llamado ‘El nene y sus traviesos’ y Cristian los escuchó ensayar en su casa desde que tuvo memoria.

Desde los tres años el niño comenzó a tocar el timbal ocasionalmente en la orquesta de su padre. Foto: Archivo particular

Por eso, cuando comenzó a imitar al timbalero de la orquesta, nadie lo vio como algo más que un juego de niños.



Por lo que recordó Barreto en la entrevista, el niño lloraba desesperadamente si no lo dejaban ir a alguno de los ensayos de la banda y, más adelante, cuando cumplió tres años, lloraba porque quería acompañarlos en las presentaciones.



Usualmente, la respuesta era un no, pero hubo un día en que su llanto fue tal que Víctor decidió llevarlo a un concierto en Malambo, un municipio cerca a Cartagena. Allí comenzó la historia del ‘niño timbalero’.

Cristian, que medía menos de un metro en ese momento, se paró en un estuche para alcanzar medianamente el timbal y tocó como si fuera algo que hiciera usualmente. Ese día el público, que eran miles de personas, aplaudió emocionado al pequeño prodigio que podía tocar un instrumento más alto que él.



La fama no tardó en llegar y, poco después de ese 'toque', a Víctor comenzaron a llamarlo para pedir que su banda tocara, pero que también llevara a ‘el niño’, porque las personas querían verlo tocar.



Cristian del Real comenzó a ser conocido a nivel nacional e incluso canales de televisión se estaban acercando a la familia para conocer más sobre él. Una compañía le hizo un documental, pero Cristian no entendía la complejidad de las preguntas y solo podía responder algo más sencillo, cosas de sí o no.



Con el paso del tiempo no solo se convirtió en un niño que tocaba extraordinariamente el timbal, sino que hacía los gestos y movimientos de un timbalero de profesión.



Tocaba canciones enteras con el grupo de su padre y, cuando comenzó a entender qué era lo que le preguntaban los periodistas, respondía que él cuando grande quería ser como Tito Puente, su héroe.

De hecho, a Tito lo conoció antes de cumplir seis años, cuando lo sorprendieron con su aparición en el programa ‘Sábado gigante’, de ‘Univisión’, en el que se vio el emotivo momento en el que el pequeño salió corriendo a abrazarlo.

Poco tiempo después, lo acompañó en el escenario del Madison Square Garden, una de las arenas más importantes de Nueva York, Estados Unidos, tocando el timbal. Celia Cruz, una de las artistas más importantes de la época, lo llevó a dar un paseo por la ciudad.



Sin embargo, de esto Cristian recuerda más bien poco o nada y, como se lo expresó a ‘Vice’, dice que solo lo sabe porque sus padres se lo han mostrado en álbumes de fotos.

Cristian, el día en que conoció a Tito Puente en el Show de Don Francisco. Foto: Archivo particular

La promesa deja el timbal



Con los años, Cristian creció y dejó de ser un niño, lo que lo hacía tan llamativo al público, pero también él mismo encontró un nuevo interés: el piano que su padre por tantos años había tocado.



Para el 2008 ya estaba obsesionado con su estructura, las partituras, las diferentes formas de tocarlo y surgió en él una nueva pasión que, de hecho, lleva hasta la actualidad.



Del Real dejó el timbal y para el momento que se graduó del colegio comenzó a buscar lugares que le pudieran ofrecer educación musical en el piano.



No los encontró en Cartagena, ni en Barranquilla, donde le dijeron que no tenían el nivel de educación que necesitaría, sino en Bogotá, en la Universidad Juan N. Corpas, en la cual estudió gracias a una beca del Concurso Nacional de Belleza.

Cristian Del Real, becario del CNB, ofrecerá una serie de recitales en el pais, dentro del marco de la temporada de conciertos que ofrece el Banco de la República.El 28 de marzo estará en Santa Marta #MasQueBelleza #CNB pic.twitter.com/msysIFmAKD — Reinado Colombia (@ReinadoColombia) March 26, 2019

Pilar Leyva, reconocida pianista, se convirtió en su tutora y cuatro años después se graduó como Maestro en Música con Área Mayor en Piano.



Cristian, aunque ya no bajo la misma fama que tuvo de pequeño, siempre llevó la música con él y continuó su carrera en Bogotá y después en Medellín, ciudad en la que se graduó como Magister en Música en el 2017.



Del Real le aseguró a ‘El Universal’, de Cartagena, que en algún momento espera incorporar el timbal, su primer amor, con el piano clásico, su amor más duradero, en algún proyecto musical.

