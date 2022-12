El cantante mexicano Cristian Castro armó revuelo en las redes sociales, luego de subir una foto en la que su rostro luce sorprendentemente diferente. Según sus seguidores, el artista está irreconocible. ¿Qué se hizo?

Castro es reconocido en la industria de la música por varias interpretaciones como ‘Lloran las rosas’, ‘Por amarte así’, ‘Vuélveme a querer’ y ‘Lloviendo estrellas’.



A sus 48 años de edad, el mexicano mostró su nuevo rostro en el que no se le ve ninguna imperfección, arruga u otros aspectos que hagan notar que le han pasado los años. De hecho, se le ve con labios gruesos-en comparación a los que tenía anteriormente- y un look que resalta belleza y juventud.



Varios internautas han lanzado todo tipo de especulaciones, hay quienes creen que el cantante de ‘Lo mejor de mi’ se sometió a varias cirugías estéticas. Por otro lado, varios de sus seguidores comentan que solo se trata de los filtros de Instagram y que “está jugando su apariencia física”.

Tras su publicación, Castro optó por bloquear los comentarios, ya que podía verse que no todos eran amables con su nuevo aspecto.



“Ojalá y sea solo un filtro”, “¿la foto es por el día de los inocentes?”, “se ve bien, creo que bajó de peso o ¿es un filtro?”y “qué problema, cada vez nos aceptamos menos como somos” son algunos de los comentarios que se lograron ver antes de que Castro desactivara la opción en Instagram.



El hijo de la actriz y cantante mexicana Verónica Castro ha logrado vender alrededor de 25 millones de discos en todo el mundo y ha sido acreedor a más de 65 discos de Oro y 31 discos de Platino.



