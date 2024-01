El fuerte reclamo de Cristian Castro a Luis Miguel

La relación entre dos de los cantantes de baladas más importantes de México, Luis Miguel y Cristian Castro, sigue siendo un misterio para el público. Mientras el primero ha dejado claro que no tiene un vínculo cercano con el hijo de Verónica Castro, el segundo afirma que no existen problemas entre ellos y, de hecho, se declara un gran admirador del 'Sol de México'.



La controversia entre estos dos artistas comenzó hace años cuando compitieron por el amor de Daisy Fuentes, quien eligió a Luis Miguel en lugar de a Castro.

Sin embargo, según la serie biográfica sobre el intérprete de ‘La Incondicional’, la rivalidad se originó mucho antes, en la década de los 90, cuando Castro comenzó su carrera musical y se convirtió en competencia directa del ya legendario cantante.



Aunque Castro fue representado en la segunda temporada de la serie que se estrenó en 2021, no fue hasta ahora que el ‘Gallito Feliz’ rompió su silencio y expresó su insatisfacción, argumentando que lo retratan de manera negativa.

Cristian Castro es un artista mexicano. Foto: Instagram: @cristiancastro

En una entrevista para el programa argentino ‘Intrusos’, el intérprete de ‘No podrás’ manifestó su sorpresa por esta situación, especialmente porque esperaba que Luis Miguel se pusiera en contacto con él para informarle sobre la representación, lo cual nunca sucedió. Castro afirmó: "Saca un capítulo entero y me hace quedar como un envidioso. Me hace quedar re mal".



Además, se sintió desairado durante uno de los conciertos de Luis Miguel en Buenos Aires, ya que, a pesar de estar en la primera fila, el cantante no se acercó a saludarlo. A pesar de todo esto, Cristian aún conserva la esperanza de reunirse con ‘El Sol’ y le envió un mensaje para unir fuerzas.

"Lo único que le aconsejo a Luis es que se acerque a los compañeros porque lo queremos, lo necesitamos. Veo en los reggaetoneros cómo se juntan y hacen mucho equipo. Los baladistas debemos unirnos y él como capitán tendría que estar más pendiente de sus compañeros. Yo quiero estar con mis compañeros, la verdad es que me gustaría que hiciéramos más fuerzas", concluyó.



Cristian Castro solicita una colaboración con Luis Miguel



Castro considera que estar mucho más cerca de Luis Miguel es una necesidad, ya que está convencido de que esto sería beneficioso para la industria de la balada romántica y para ambas carreras.



“La verdad es que me preocupa, no me enoja, porque necesita el lazo conmigo, yo lo necesito con él, porque somos colegas. Aunque yo sea menor, debemos tener fraternidad", explicó.



Finalmente, confesó que uno de sus grandes sueños, tanto como fanático y como artista, es tener la oportunidad de compartir el estudio y el escenario junto a Luis Miguel. "Nos tenemos que juntar. Sobre todo por la dulzura que habita en él. Ya tiene el mundo a sus pies, ¿por qué no ser dulce con quienes lo queremos tanto?", afirmó.

