En una noche repleta de expectativas, el pasado lunes se estrenó 'Bailando 2023' por 'América TV', marcando el regreso a la televisión de Marcelo Tinelli.



El programa comenzó con un variado espectáculo que incluyó doblajes de la película de Barbie y un homenaje a la selección argentina. También se vio el retorno de Paula Chaves y Carolina 'Pampita' Ardohain a la pista. Sin embargo, no todo salió según lo planeado.

Una de las presentaciones más esperadas fue la de Cristian Castro, quien sorprendió al público con su cabello teñido de turquesa. Aunque la expectativa estaba puesta en su interpretación en vivo de la canción del 'Bailando 2023', el artista enfrentó críticas tras evidenciarse que estaba haciendo 'playback'.



El cantante comenzó a mover sus labios antes de que empezara a sonar la música, lo que indicaba que estaba haciendo una simulación.



De inmediato las redes sociales reaccionaron, y los usuarios expresaron su decepción y sarcasmo a través de memes y comentarios.

Cristian castro hablando porteño pic.twitter.com/lw8D7REQqL — Valorfa 💙 (@valeortizfarias) September 5, 2023

(Seguir leyendo: Video: Karen Sevillano se cayó en pasarela de Miss Universo Colombia 2023).

Otros artistas, como Callejero Fino, sí cantaron en vivo durante el mismo evento.



Algunos de los comentarios destacados en X incluyeron: "Cristian Castro entró tarde al playback" y "Callejero Fino cantó en vivo y Cristian Castro no". La crítica no cesó ahí.



Después de la primera presentación, Tinelli le pidió a Castro que interpretara otra canción. Aunque 'Azul' estaba en las opciones, el artista eligió 'No podrás'. De nuevo, los espectadores notaron el 'playback', desatando aún más memes y comentarios en redes sociales.

Ay dios y Cristian Castro cantando “en vivo” es lo más patetico que vi. Es casi tan bizarro como el programa que hacía anabela en crónica 🤣🤣🤣 #elbailando2023 pic.twitter.com/KZxEQif8a5 — AldanaSol ॐ (@alddanasol) September 5, 2023

Ese playback de Cristian Castro 😦😂😂😂😂. #Bailando2023 — Romina Velásquez (@U_Rommy) September 5, 2023

"¿Qué fue ese playback?" y "Ni mi ex mintió tan mal como Cristian Castro en el playback de ShowMatch", fueron algunas de las reacciones compartidas por el público. A pesar de los elogios a otros artistas y momentos del programa, la actuación del intérprete de 'Yo quería' se convirtió, sin duda, en uno de los temas más comentados de la noche.

(Leer más: Otra vez, Zulma Rey y Daniela Tapia tienen un ‘fuerte agarrón’ en MasterChef).

Como puede ser que Callejero cantó en vivo pero Cristian Castro hizo playback. EN QUE MUNDO PARALELO VIVO #Bailando2023 pic.twitter.com/IXzRU9MyAE — Rena➷ (@renatasierra01) September 5, 2023

Los otros guachitos que tienen menos escenario que ella cantaron en vivo y esta y cristian castro playback. Horrible. — Talia (@taliawithouth) September 5, 2023

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

​REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias: