Criptosecta: peligrosa red que ‘domina mentes’ y promete hacerlo millonario con bitcoin

La IM Mastery Academy es, como su nombre lo indica, una academia que se dedica a formar jóvenes en el mundo de los negocios, sin embargo, en los últimos meses, este lugar ha sido acusado de ser el precursor de una secta en la que ha convencido a muchos jóvenes de unirse a esta y triunfar en el mundo del trading.



Esta compañía está siendo investigada por las autoridades de España, debido a las constantes denuncias que han hecho padres de familia, en las cuales los acusan de aplicar prácticas sectarias y coercitivas para reclutar a nuevos miembros.

Hace un año, un abogado presentó una demanda colectiva en la que informaba que varios de sus clientes habían sido convencidos y casi se les había ‘lavado el cerebro’ para hacer parte de esta especie de ‘secta financiera’.



De acuerdo con ‘Genbeta’, una publicación especializada en finanzas, el abogado Carlos Bardavío acusó a IM Mastery Academy de estafa piramidal con promesas vinculadas a la inversión en trading y criptodivisas.



Así mismo, el periodista español Carles Tamayo, publicó varios videos en el que explicaba cómo funciona la estafa de piramidal en la que han caído varios jóvenes, quienes se muestran como exitosos, con grandes carros, casas y viajando por el mundo para convencer a otros que ese es el camino del éxito.



(Le puede interesar: Gobierno hace últimos ajustes al marco regulatorio para vigilar los activos digitales)

No obstante, la realidad es que estos jóvenes no son propietarios de esos lujos, sino que son reclutados por esta especie de ‘secta financiera’ para convencer a otros incautos.



Varios padres preocupados han decidido demandar a IM Master Academy por haberle lavado el cerebro a sus hijos, al punto de ya no querer estudiar ni trabajar, sino solo dedicarse al trading.



Una madre desesperada abrió una petición en la plataforma change.org para pedir que prohíban la actividad de IM Academy, ya que de alguna forma perdió a su hijo porque antes de conocer esta empresa era un joven normal que quería ir a la universidad y conoció a esta ‘academia’, abandonó sus estudios y se mudó de casa.

Hoy he presentado la denuncia colectiva en el caso IML/IM MASTERY ACADEMY con más de 450 testimonios de un iniciaria estafa piramidal internacional.

Os dejo mi intervención de hoy en directo en el programa Espejo Público de Antena 3 hablando del asunto. pic.twitter.com/ZROc2to95S — Carlos Bardavío Antón (@carlosbardavioa) March 11, 2021

(Lea más: Celebridades están en líos por promocionar criptomonedas)



“Todos nuestros esfuerzos por intentar hacer razonar han caído en saco roto. Luis no escucha a nadie, tiene una fe ciega en IM Academy, es su único credo. Y todos los que no defienden a IM Academy son sus enemigos, por eso se ha apartado de sus primos, de sus amigos y de toda su familia”, explicó la mujer.



Por otra parte, algunos famosos como Daniel Elbittar, Julián Gil, Juan Carlos García, Clovis Nienow, Willy Martin, Gabriela Vergara, entre otros, han publicado vídeos en redes sociales recomendando los servicios de esta ‘academia’ de trading.



No obstante, varios de ellos han tenido que borrar estas publicaciones debido a las investigaciones en curso.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

'¿Remordimiento por qué?': criptoparias 'se dan la gran vida' pese a colapso económico

La respuesta de Binance ante la demanda de la SEC

El MET de Nueva York devuelve 550.000 dólares a la plataforma de criptomonedas FTX