Dioses, héroes y criaturas de la mitología nórdica

Cada lugar tiene sus creencias hechas a medida, adaptadas a sus particularidades y a la forma de ser de sus gentes. La mitología nórdica, como las demás que existieron en el mundo, se compone de leyendas que narran grandes hazañas de dioses y héroes. Politeista, como todas las religiones y creencias antiguas, encuentra numerosos puntos en común con los mitos grecolatinos pero con versiones muy distintas. El mundo en el que Odín gobernó, Thor hizo resonar su trueno y Loki usó sus poderes de engaño sigue estando muy vivo.

Los dioses de Asgard, así como el resto de criaturas que poblaban los Nueve Reinos, eran la interpretación de los pueblos del norte de Europa a las tierras que ocupaban y a sus actos. La geografía de los países escandinavos había sido causada, obviamente, por el martillo del dios Thor y los fiordos no podían ser otra cosa que la entrada a la guarida de los trolls. Los pueblos vikingos dieron vida a un panteón completo de dioses que justificaban tanto el duro clima al que debían hacer frente como su forma de vida caracterizada por el ardor guerrero y por ello es interesante conocerla, ya que además de fascinante es una forma de comprender la mentalidad de estas gentes.



La importancia que las expediciones de saqueo adquirió dentro de la sociedad nórdica hizo que el morir en combate y demostrar valor se viese como algo positivo, ya que quienes caían probando su valor eran recibidos por los dioses para beber, comer y luchar por la eternidad (igual que en la tradición cristiana, por ejemplo, se recompensaba el cumplimiento de unas normas morales con la vida eterna). Así, de los hombres se esperaba que fuesen guerreros y padres de familia capaces de mantener y cuidad a los suyos mientras que, a través de dioses o figuras como las valquirias, se enseñaba a las mujeres a ser buenas esposas, madres y escuderas.



(Leer más: Los vikingos ya estaban en el continente americano hace mil años).



El simbolismo de los dioses iba más allá que una explicación de los fenómenos naturales o una especie de guía de conducta, llegando incluso a reflejar la mentalidad y psicología de los vikingos. Si por ejemplo comparamos a Thor, dios del trueno, con Loki, dios del engaño, nos encontramos con la clásica dualidad materia-idea de Aristóteles y Platón. Thor animaba a los guerreros a actuar sin temor a las consecuencias mientras que Loki representaba los peligros y engaños de la mente. No resulta extraño que un pueblo de conquistadores diera tanta importancia al dios del martillo.



Las muchas series, películas y libros sobre vikingos están convirtiéndolos en un pueblo especialmente conocido y atractivo, incluso cuando ya existía una más que considerable leyenda en torno a ellos. Y como una de las mejores formas de conocer su cultura es a través de sus historias y creencias, le presentamos a los principales dioses y criaturas de la mitología nórdica.

Aesir y Vanir

En la mitología nórdica, los dioses están divididos en dos categorías: los Aesir y los Vanir. Los primeros eran los grandes dioses, vivían en Asgard, estaban ligados al mundo celestial y eran los dioses de la guerra, el coraje, los elementos naturales… Los Vanir por su parte vivían en el reino de Vanaheim, se asociaban al mundo terrenal y eran los dioses de la cosecha, la fertilidad o los mares. Unos eran adorados por la aristocracia guerrera y los jarls mientras que los otros solían estar presentes en las oraciones de los agricultores y campesinos. Curiosamente, cuando J RR Tolkien creó las deidades de la Tierra Media las llamó "Ainur" y "Valar".



(Le puede interesar: Edad Media: una época en medio del oscurantismo).

Facebook Twitter Linkedin

Aesir y Vanir Foto: Vía 'Muy interesante'

Odín

Odín era el señor de Asgard y padre de los dioses. Considerado el dios de la guerra, la muerte, la sabiduría o la magia, sería el equivalente a Zeus en las culturas germano-nórdicas. Para alcanzar la sabiduría universal Odín tuvo que arrancarse el ojo derecho y beber de Mimir y también pasó nueve días colgado del árbol mundo (Yggdrasil) con el fin de descubrir el secreto de las runas. Odín tenía la costumbre de aparecer disfrazado en el mundo de los humanos para crear conflicto, pero como dios se le representaba empuñando su lanza Gungir y acompañado de los cuervos Hugin (Pensamiento) y Munin (Memoria).

Facebook Twitter Linkedin

Odín Foto: Vía 'Muy interesante'

Frigg

Frigg es la esposa de Odín, reina de Asgard y famosa por su sabiduría y poderes premonitorios. Era la diosa del amor y del matrimonio y solía ser asociada con la diosa Fulla, que era al mismo tiempo su guardiana y su confesora. Frigg es conocida por ser la madre del dios Baldr y artífice de su aparente inmortalidad. Es una de las diosas más representadas y adoradas de la mitología del norte de Europa.

Facebook Twitter Linkedin

Frigg Foto: Vía 'Muy interesante'

Thor

El dios del trueno y de la humanidad es probablemente la deidad más conocida de todo el panteón nórdico, en parte por su presencia en las historias de Marvel. Con su inseparable martillo Mjollnir, Thor era el dios guerrero por excelencia, el más fuerte y valiente de todos y protector de Asgard y Midgard (la Tierra) frente a cualquier peligro.



Encarnaba los valores que los vikingos buscaban en combate, como el arrojo o la fuerza bruta. Thor encontraría su muerte durante un combate contra la serpiente Jörmungandr durante el Ragnarök.

Facebook Twitter Linkedin

Thor Foto: Vía 'Muy interesante'

Loki

Loki no es un Aesir ni un Vanir, sino un miembro de la raza de los gigantes (Jotun). Es el dios del engaño y un cambiaformas con el poder de convertirse en animales, famoso por ser tanto aliado como enemigo de los dioses. Gran parte de los cuentos o historias de la mitología nórdica comienzan con alguna broma o jugarreta de Loki que debe arreglar para salvar su cuello. Sus relaciones de amistad con Asgard acaban cuando Loki provoca la muerte de Baldr, siendo encadenado a una roca con las entrañas de su hijo y siendo rociado con veneno de serpiente. Loki lucharía contra los demás dioses en el Ragnarök y al final se enfrentaría a Heimdal, matándose mutuamente.

Facebook Twitter Linkedin

Loki Foto: Vía 'Muy interesante'

Baldr

Hijo de Frigg y Odín, Baldr era el dios más hermoso y puro de todo Asgard. Se le suele considerar el dios de la paz, la luz, la naturaleza y la belleza en general. Su hermano y contraparte se llamaba Höðr y era un dios ciego que representaba la oscuridad. Las leyendas cuentan que, atormentado por la posible muerte de su hijo favorito, Frigg hizo jurar a todas las criaturas, animales y plantas que no dañarían a Baldr. Loki, celoso de su invulnerabilidad, descubrió que el muérdago no había hecho ese juramento y engañó a Höðr para que disparase a Baldr una flecha de muérdago. Pensando que no le haría nada, el dios ciego disparó al corazón de su hermano y lo mató. La muerte de Baldr es uno de los primeros presagios del Ragnarök.





(Lea también: 'Heels': una carta de amor a la lucha libre del creador de 'Loki').

Facebook Twitter Linkedin

Baldr Foto: Vía 'Muy interesante'

Heimdal

Heimdal, apodado “el dios blanco” es uno de los seres más importantes de Asgard, ya que es su guardián. Debido a su agudísima visión y oído, Odín encargó al menor de sus hijos que situase su morada en Himinbjörg, donde el puente arco iris o Bifröst (puente mágico que conecta los nueve reinos de Yggdrasil) se une con el cielo. Además de guardar las puertas de Asgard, Heimdal es responsable de hacer sonar el cuerno Gjallarhorn cuando llegue el Ragnarök. Como ya se ha dicho, durante el fin del mundo se enfrentará a Loki y ambos morirán en combate.

Facebook Twitter Linkedin

Heimdal Foto: Vía 'Muy interesante'

Freyr

Freyr es el dios de la virilidad, la riqueza y la monarquía. Es famoso porque viajaba en un barco mágico creado por el enano Eitri que siempre tenía viento favorable y se podía plegar y guardar en una bolsa. También montaba un carro tirado por un jabalí de oro llamado Gullinbursti, que era más rápido que cualquier otra montura. Se cuenta que Freyr se enamoró de la giganta Gerðr pero que para hacerla su esposa tuvo que renunciar a su espada mágica. Esta decisión supondría la muerte del dios, ya que sin su arma no fue capaz de vencer al gigante de fuego Surtr.

Facebook Twitter Linkedin

Freyr Foto: Vía 'Muy interesante'

Freyja

Freyja es la hermana de Freyr, asociada con el amor, la fertilidad o la belleza. Es una Vanir, una diosa menor que se encargaba de que las cosechas fuesen abundantes y ayudaba a los dioses de Asgard. Freyja era la señora de Fólkvangr, el campo celestial en el que recibía y daba consuelo y descanso a la mitad de los guerreros caídos en combate, mientras la otra mitad iba a los salones de Odín en el Valhalla.

Facebook Twitter Linkedin

Freyja Foto: Vía 'Muy interesante'

Sif

Sif suele ser considerada la esposa y amante del dios Thor (aunque ambos tuvieron relaciones y descendencia con otros). Es la diosa de la belleza, la fertilidad, el amor (los valores a los que se asociaban los dioses se repetían) y del trigo. Tal vez la leyenda que más se recuerda de Sif es en la que Loki le corta los cabellos y tiene que engañar a unos enanos para que le fabriquen una cabellera de oro junto a otros regalos para los dioses como el martillo de Thor o la lanza de Odín.



(Siga leyendo: La ancestral tribu conocida en el mundo por sus armas y platos en labios).

Facebook Twitter Linkedin

Sif Foto: Vía 'Muy interesante'

Las valquirias

Las valquirias eran disir, deidades menores que habían recibido de Odín la misión de trasladar a los caídos en el campo de batalla hasta los salones del Valhalla o los campos de Fólkvangr. De hecho, se cree que el término valquiria significa “la que elige a los caídos en combate” por lo que resulta muy apropiado. Las valquirias, además de nutrir los ejércitos de Asgard con los guerreros caídos, también son representadas tanto como hermosas mujeres y amantes de dioses y héroes como feroces guerreras. Las mujeres nórdicas que combatían (escuderas) veían en las valquirias un ejemplo a seguir.

Facebook Twitter Linkedin

Las valquirias Foto: Vía 'Muy interesante'

Hela

Hela es hija de Loki y diosa de la muerte. Al igual que Hades en la mitología clásica, se le concedió el dominio del reino de los muertos (Helheim) y al que van aquellos que no han tenido una muerte heroica. El aspecto de Hela era algo peculiar, ya que la mitad de su cuerpo era la de una hermosa muchacha mientras que la otra mitad era la de un cadáver en descomposición, y se cree que su aspecto fue el motivo por el que Odín la confinó al reino de los muertos. Con la llegada del Ragnarök Hela encabezaría un ejército de no muertos, además del perro Garm y el dragón Níðhöggr, para enfrentarse a las huestes de Odín.

Facebook Twitter Linkedin

Hela Foto: Vía 'Muy interesante'

Otras criaturas de los Nueve Reinos

Pero en la mitología nórdica no solo había dioses y hombres. Las leyendas de los pueblos germanos y vikingos eran ricas en toda clase de criaturas que poblaban los Nueve Reinos. Desde seres que ya forman parte de la literatura fantástica como hadas, enanos y elfos hasta los clásicos trolls, los gigantes (de hielo, de la tormenta o de fuego) o los dragurs, que eran cadáveres poseídos por los espíritus de guerreros muertos.

Facebook Twitter Linkedin

Otras criaturas de los Nueve Reinos Foto: Vía 'Muy interesante'

Fenrir

Fenrir era un gigantesco lobo negro que nació de la unión de Loki y Angrboda.



Aunque al principio solo era un cachorro, cuando creció su tamaño y poder se incrementaron enormemente y se convirtió en una amenaza para los propios dioses.



Habiendo predecido que Fenrir desataría el fin del mundo, los Aesir pidieron a los enanos que fabricaran una cadena irrompible y Tyr, dios de la guerra, dejó que la bestia le arrancara la mano para poder encadenarlo. Llegada la hora, Fenrir conseguiría romper sus ataduras y provocaría que el fuego y las aguas subterráneas destruyeran Midgard. Fenrir sería el responsable de la muerte de Odín.

Facebook Twitter Linkedin

Fenrir Foto: Vía 'Muy interesante'

Sleipnir

Sleipnir es una de las criaturas más peculiares de la mitología nórdica. Se trata de un caballo de ocho patas que sirve de montura a Odín y que fue un regalo de Loki al padre de todos los dioses. Según se cuenta, Loki retó a un gigante a que construyera una muralla en apenas unos meses a cambio de la mano de Freyja. El gigante era ayudado por el semental Svaðilfari y para evitar que cumpliera su objetivo, Loki se convirtió en una hermosa yegua y se apareó con Svaðilfari. De esa unión nació Sleipnir.

Facebook Twitter Linkedin

Sleipnir Foto: Vía 'Muy interesante'

Tanngnjóstr y Tanngrisnir

Tanngnjóstr (Rompedientes) y Tanngrisnir (Crujir de dientes) eran los dos carneros que llevaban el carro de Thor por los cielos. Cuando el dios tenía hambre, mataba a sus monturas y se las comía, ya que al juntar todos los huesos y la piel de nuevo hacía que resucitasen.

Facebook Twitter Linkedin

Tanngnjóstr y Tanngrisnir Foto: Vía 'Muy interesante'

Jörmungandr

Loki y Angrboda tendrían tres hijos y todos ellos jugarían un papel clave en la destrucción del mundo: la diosa Hela, el lobo Fenrir y la serpiente Jörmungandr. Esta criatura fue arrojada al mar de Midgard por Odín y creció tanto que era capaz de rodear Midgard y morderse la cola. Odín la mantuvo prisionera mientras se mordiera la cola, pero cuando se liberase envenenaría el cielo y levantaría los mares. Thor y Jörmungandr se encontraron en tres ocasiones, siendo la última su único combate y del cual ninguno de los dos saldría con vida.

Facebook Twitter Linkedin

Jörmungandr Foto: Vía 'Muy interesante'

Yggdrasil

Yggdrasil es el árbol mundo en la mitología nórdica, un fresno perenne que constituye el eje del universo y en cuyas ramas se encuentran separados los Nueve Reinos (Asgard, Midgard, Helheim, Niflheim, Muspellheim, Svartalfheim, Alfheim, Vanaheimr y Jötunheim). Alrededor de Yggdrasil se encuentran una serie de criaturas mágicas y lugares de gran importancia como la fuente Mimir, de la que Odín obtuvo la sabiduría universal, o la serpiente Nidhogg que día a día roe las raíces del árbol mundo.

Facebook Twitter Linkedin

Yggdrasil Foto: Vía 'Muy interesante'

Las nornas

Las nornas eran las diosas del destino, tres espíritus femeninos (pasado, presente y futuro) que vivían junto a las raíces de Yggdrasil, lo regaban y se dedicaban a tejer telares en los que quedaba escrito el destino de las personas, los dioses y el universo. Serían el equivalente nórdico a las moiras griegas.

Facebook Twitter Linkedin

Las nornas Foto: Vía 'Muy interesante'

Ragnarök

La palabra Ragnarök puede traducirse como “destino fatal” o “destino de los dioses” y hace referencia a la batalla final que los Aesir y sus ejércitos liberarían contra gigantes, demonios y todo tipo de criaturas. A pesar de que ambos bandos tendrían importantes victorias, el Ragnarök solo llevaría a la destrucción total del mundo y de todos sus habitantes salvo dos. Al final del Edda (poema épico) Völuspa, se dice que los humanos Lif y Lifthrasir sobreviven escondiéndose en el árbol mundo y, con el tiempo, se convertirían en los padres de la raza humana (los Adán y Eva vikingos).

Facebook Twitter Linkedin

Ragnarök Foto: Vía 'Muy interesante'

Más noticias:

¿Buscando nombre para su perro? Conozca opciones de la mitología egipcia

'La casa oscura': la aterradora historia de una viuda perturbada

El colombiano que logró vender una papa criolla en 130 millones de pesos

Exploran el 'Pozo del Infierno' y esto es lo que han encontrado

La viuda solitaria de la casa de los 528 millones de dólares

MUY INTERESANTE