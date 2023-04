El pasado viernes 7 de abril, en plena celebración de la Semana Santa, un hecho conmocionó a los feligreses de la provincia de Santa Elena, en Ecuador: una estatua de la Virgen María, al parecer, derramó lágrimas.



El momento, que quedó registrado en video, muestra a la Virgen en la advocación de La Dolorosa vestida con su tradicional vestido azul y su inconfundible velo blanco sobre la cabeza. De sus ojos brotan gotas de un líquido transparente que, a ojos de los creyentes, no son nada más que lágrimas.

La particular escena tuvo lugar en el cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena, ubicada en Ecuador. Según los relatos de los testigos, las supuestas lágrimas comenzaron a brotar en medio de la procesión del santo sepulcro, pero no fue hasta que llegaron a la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza que se dieron cuenta de lo que estaba pasando.

“Los feligreses se me acercaron y me dijeron: ‘La Virgen llora’. Yo me acerqué y primero pensé que eran las lágrimas artificiales de la imagen, pero luego vi que de su ojo izquierdo brotaron tres lágrimas”, detalló el coordinador parroquial Wider Vivas para el medio ecuatoriano ‘El Universo’.



Tras la “manifestación” de la Virgen -como fue interpretada la escena por los feligreses-, varios de los presentes se habrían arrodillado ante la estatua a pedir perdón por sus pecados. El medio citado anteriormente, de hecho, recoge que tanto algodones como pañuelos fueron pasados por el rostro de la estatua con el objetivo de secar las supuestas lágrimas.

⚡#ATENCIÓN| En Santa Elena virgen de los dolores empezó a derramar lágrimas sorprendiendo a los feligreses en la iglesia San Antonio de Padua. 🇪🇨⚔️🔥 pic.twitter.com/rThTKgYT5P — 🚨ALERTA ECUADOR🚨 (@AlertaEcuador7) April 8, 2023

Hasta el momento, el párroco no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, se espera que el caso trascienda a la diócesis y sea investigado, al igual que ocurrió con la advocación de la Rosa Mística en Olón, que se hizo famosa luego de, presuntamente, haber llorado lágrimas de sangre.



La Virgen llorando es una imagen que, cada vez más, se presenta en varios lugares a lo largo y ancho del mundo, especialmente en fechas de celebración religiosa. Aunque algunos catalogan la escena como una “manifestación” de origen divino, otros tratan de encontrar explicaciones más racionales que no involucran ninguna conexión espiritual.



Respecto a este fenómeno religioso, son muchos los expertos que se han pronunciado. Uno de ellos es Michael O’Neill, apodado el ‘cazamilagros’. En diálogo con ‘Catholic News Agency’, explicó lo que puede haber detrás de estos supuestos actos divinos.



“Algunos iconos llorosos han resultado tener causas naturales: condensación o goteras en conductos en la pared detrás de ellos. En muy raras ocasiones, no se ha encontrado ninguna explicación para estas lacrimaciones, así que son dignas de creencia como milagrosas”, detalló O’Neill.

De acuerdo con Horacio Barradas, sociólogo mexicano de la Universidad Veracruzana en diálogo con el portal ‘Zenger News’, “alrededor del mundo, hay creyentes que atribuyen estos sucesos a ‘entidades celestiales’ que vienen a dar un mensaje a la humanidad”. No obstante, “también están los escépticos que aseguran que estos sucesos podrían ser producto de la imaginación o un fraude bastante elaborado”, añadió.

¡Milagroso momento!



Virgen llora en Semana Santa.

Reportan que imagen de Virgen María llora durante vigilia pascual en Tolima. pic.twitter.com/bdn2uCDccw — Sahagún en Línea (@SahagunEnLinea) April 10, 2023

Un hecho similar se presentó recientemente en el municipio de Rioblanco, en el departamento del Tolima. Los feligreses anunciaron que, en medio de una procesión realizada el Sábado Santo, la estatua de la Virgen habría comenzado a derramar lágrimas.

