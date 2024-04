Ella es la animadora colombiana detrás del éxito de 'Spider-Man: Across the Spider-Verse'

Profesores se rieron en su cara cuando dijo que quería hacer arte digital. Le dijeron que era imposible, y si quería hacerlo debía salir del país. Cuando terminó el colegio, exploró diferentes opciones para estudiar arte en Bogotá, pero era imposible conseguir algo profesional en un momento en el que ni siquiera el campo estaba pensado como una carrera.

Siendo de clase media, pero con una familia entregada al arte, pensamiento crítico y analítico, creció con una visión curiosa del mundo. Cuando tenía apenas 13 años, su padre, viendo los dibujos que ella hacía en la parte de atrás de sus cuadernos, se dio cuenta de la vena artística que tenía.

Eso, sumado al privilegio de haber podido acceder a un computador antes de los 10 años, jugar videojuegos y poder ingresar a internet, la ayudó a expandir su creatividad y explorar la animación como una nueva forma de hacer arte.

"Recuerdo que cuando comencé a jugar le dije a mi papá que algún día haría videojuegos", cuenta Andrea Roncancio, de 32 años, con una sonrisa en su rostro.

A esto se le suma que en la era dorada de MTV pasaban cortos animados en 3D que buscaban netamente la exploración visual, más que una narrativa compleja como lo eran las películas en ese momento. Eso fue clave para formar en su cabeza una idea sobre el arte bruto digital.

No obstante, la visión que tenían las personas de su alrededor sobre esto era muy limitada. El ver el arte en 3D, desarrollo de videojuegos o siquiera la animación como un camino de vida era impensable.

El mundo se estaba moviendo y él era el único que no se había dado cuenta

Pero la resiliencia es tal vez una de sus virtudes más grandes, así como la capacidad de ver más allá de lo que le muestran. Mientras se reían de ella, Roncancio cuenta que no sintió dolor o rabia, sino que, por el contrario, se cuestionaba la visión que tenía aquel maestro sobre el mundo.

"Pensé, a mis 17 años, que el mundo se estaba moviendo y él era el único que no se había dado cuenta", recordó.

Andrea Roncancio tiene 32 años de edad.

Dicen que todo en la vida tiene una razón de ser. Roncancio creció en Ciudad Jardín, en el sur de Bogotá, junto a su madre, quien era maestra de preescolar, y su padre, quien tenía una productora audiovisual. Ambos, amantes de lo gráfico, siempre vieron algo especial en su hija.

Durante su época escolar, Andrea siempre fue muy dada al arte y siempre intentó ir más allá. Pero, la época y el desarrollo de herramientas artísticas, especialmente digitales, en el país eran muy limitados.

Cuando se graduó en el 2010 decidió tomar un año sabático. Descansar, pero sin dejar a un lado sus pasiones. En esos meses conoció a un joven francés de quién se enamoró.

Según recuerda, fue "un amor muy fuerte" que de alguna u otra forma la impulsó a estudiar francés, mientras seguía cultivando sus conocimientos en programas de diseño, y, posteriormente, estudiar en el país europeo.

"Siento que los astros se alinearon. No sabíamos qué hacer porque él tenía que devolverse a estudiar a Francia y yo no tenía ninguna prospecto de universidad. Entonces, el hecho de que allí estuvieran las mejores universidades de arte del mundo, y con todo lo que estaba pasando, me hizo ver que ese era el camino", comentó, para luego explicar que todo siguió fluyendo. Al llegar allá, todo fue muy "natural" para ella. En un año y medio ya hablaba el idioma con destreza y, además, tuvo la fortuna de conseguir un trabajo relacionado con el arte.

Dicho trabajo era en el Museo de la Arquitectura de París, justo en frente de la Torre Eiffel, atendiendo un puesto informativo. Ese fue uno de los retos que tuvo que asumir al vivir en Francia. Con 18 años tuvo que valerse por sí misma en todo sentido: desde el pago de la universidad, los materiales y talleres, hasta el pago de un arriendo y su alimentación.

No obstante, el verdadero desafío surgió después de que se graduó.

"La diferencia de encontrar trabajo radica en el esfuerzo que pusiste en tu carrera. Cuando te postulas a un trabajo, debes presentar un reel, en el que hay pedazos de lo que has hecho. Ahí determinan el tipo de compromiso que tuvo la persona. Yo, sabiendo que dependía de mí misma en todo, siempre me esforcé al máximo", explicó.

La revolución de 'Arcane'

No hay nada más satisfactorio que triunfar por méritos propios. Tan solo dos semanas después de graduarse, una empresa pequeña contrató a Roncancio como animadora. Aun así, su estadía allí fue corta, porque no pasó ni un mes y Ubisoft, una de las compañías de videojuegos más importantes del mundo —responsable de títulos como Just Dance, Far Cry, Assassin's Creed, entre otros— la reclutó para participar en The Rabbits, como artista lighting.

Le cumplí a mi papá lo que alguna vez le dije de niña

"Le cumplí a mi papá lo que alguna vez le dije de niña", dice con los ojos brillantes, al contar que pudo entrar a una de las empresas más importantes del mundo.

Pero su gran primer triunfo vino después, cuando fue llamada por el Estudio Fortiche para participar en la serie Arcane, una producción enmarcada en el mundo de League of Legends, uno de los videojuegos más populares a nivel mundial.

Además, también trabajó en el clip musical Enemy, de la banda Imagine Dragons, el cual hace parte de la serie.

Esta serie, en palabras de Roncancio, "la rompió artísticamente", pues ganó premios y consolidó, tal vez, una revolución en el estilo de la animación.

"Realmente eso a mí fue lo que me abrió las puertas para trabajar en Sony, porque una vez yo me postulé (para el proyecto de Spider-Man: Across the Spider-Verse) fue como un día después que me respondieron y todo fue muy rápido", señaló.

'Spider-Man: Across the Spider-Verse', un proyecto cumbre

No tuvo que pensarlo dos veces para decir que sí. Apenas Sony confirmó que era parte del equipo, tomó sus maletas y partió para Canadá.

Allí trabajó en el departamento de iluminación y composición. En el mundo de la animación todo funciona por capas. "Es una casita de muñecas", explica.

Mientras que unos la construyen, otros la pintan, y otros hacen mover a las 'muñecas', hay quienes colocan la luz dentro de esas casitas. Uno de sus papeles fue ese: ambientar desde el arte de manejar la luz las escenas de una película, serie o animación en general.

Andrea Roncancio trabajó en una de las películas animadas más aclamadas por la crítica.

Y es que no es lo mismo filmar una pareja que se da un beso en el atardecer que grabar una escena de terror en un rascacielos en medio de una tormenta eléctrica.

En la parte de la composición, todo cambia un poquito, pues este departamento trabaja con una imagen plana a la cual le va metiendo capa por capa, como lo es el fondo, los personajes y detalles, para luego unirlo todo y darle "el toque final".

Cuando Andrea Roncancio llegó a una de las grandes élites de la producción audiovisual, seguía impactada, pero realmente feliz.

Durante su proceso en la compañía, cuenta que uno de los grandes retos fue adaptarse, una vez más, a una cultura totalmente nueva.

Esto implicó también familiarizarse con nuevos espacios, procesos y herramientas de trabajo que eran totalmente nuevos para mí. Además, significó dedicar horas y horas a perfeccionar detalles y pequeños elementos para asegurarse de que todo quedara impecable.

"Yo siempre le digo a la gente que si no está dispuesto a pasar casi ocho horas trabajando en un mini detalle, esto no es para ti. Tienes que estar seguro de lo que quieres. Aguantar muchas horas extras, momentos de agotamiento mental e incluso periodos de desempleo", enfatizó.

A pesar de que todo ha fluido, también es consciente de que esta carrera implica muchos retos personales y profesionales. No es solo adaptarse a un estilo de vida nuevo en caso de migrar, sino también de adaptarse a las exigencias de una industria en constante desarrollo tecnológico, artístico y humano.

Es seguirle el paso a las exigencias de los horarios, plazos de entrega y cambios, y, en este caso, a una de las películas más aclamadas por la crítica a nivel internacional.

La secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse, fue nominada a mejor película animada en los premios Óscar. Y, a pesar de no haberse llevado el galardón dorado, ciertamente ha ganado otros premios desde su lanzamiento. Toda una obra de arte que, hasta el momento, junto a Arcane, son sus proyectos cumbre.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

