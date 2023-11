Crece polémica por publicación de Jessi Uribe: ¿respondió al ex de Paola Jara?

La pareja, que ha estado en el foco mediático recientemente, ha generado una polémica adicional porque algunos usuarios en línea piensan que la más reciente publicación de Jessi Uribe junto a Paola Jara es una reacción a Iván Calderón, supuestamente relacionada con la canción 'Primero Fue Mía".

La relación de Jessi Uribe y Paola Jara ha sido objeto de atención mediática en los últimos meses, desde que confirmaron su romance, generando un constante escrutinio por parte del público.

Jessi Uribe, destacado cantante colombiano de música popular y ranchera, nació el 22 de marzo de 1987 en Bucaramanga y obtuvo reconocimiento gracias a su participación en 'La Voz Colombia'.



En cambio, Paola Jara, enfocada en la música popular colombiana y las rancheras, nació el 16 de mayo de 1983 en Antioquia. Su notoriedad creció al desempeñarse como telonera en un memorable concierto de Vicente Fernández y Alejandro Fernández en Medellín.

Nueva controversia desatada por supuesta respuesta a Iván Calderón

El tema en cuestión, parte de la última producción discográfica de Silvestre Dangond titulada 'Ta Malo', ha suscitado especulaciones en las redes sociales. Los usuarios sostienen que la letra de la canción llamada 'Primero Fue Mía', contiene referencias que podrían ser interpretadas como indirectas hacia Jessi Uribe, dada su relación con Paola Jara.

En una parte de la canción, se escuchan versos que sugieren una situación amorosa complicada, con referencias a un triángulo amoroso y al hecho de que el autor fue el primero en la vida de la Paola Jara. Estas líneas alimentaron la teoría de que se trata de un mensaje dirigido a Jessi Uribe por parte de Iván Calderón.

"Tú me expusiste a la burla, estando conmigo, tenías otro amor, yo me porté como un hombre nunca dije nada de lo que pasó. Él aún te cela conmigo, porque sabe bien que el primero fui yo, que era todo en tu vida y escuchar mi nombre le causa temor. Tranquilo me cansé de besarla, tranquilo me cansé de tenerla, tranquilo que hoy es suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer, tranquilo que hoy es suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer", dice parte de la canción.

Por su parte, Jessi Uribe y Paola Jara no han emitido comentarios directos sobre estas especulaciones, pero recientemente compartieron un video en el que se les ve decorando su hogar para la temporada navideña.



"Hoy quería beber y le pedí a mi esposa que me cantara una canción que amo y ella me complació sin sabérsela bien y eso lo amé demasiado", escribió Uribe en la publicación.



Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los internautas es que en el vídeo, Paola Jara interpreta una canción de Rocío Dúrcal, 'La Guirnalda', que relata la historia de una mujer que busca escapar de una relación decepcionante en la que él hombre la oprimía, pero luego encuentra consuelo en un nuevo amor.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, con algunos seguidores sugiriendo que la elección de la canción podría tener connotaciones relacionadas con la historia personal de la pareja.



"Creo y estoy casi seguro que esa canción ella se la dedico a esos ojitos verdes de @jessiuribe3. Tiene algo de parecido con su historia", "Bellísimo, excelente pareja. Así con esa canción le calla la boca a más de uno jejejeje", "Que belleza de voz tiene tu esposa, felicidades!!! Son muy lindos", fueron algunos de los comentarios compartidos por los usuarios.

Jessi y paola nos hablan de sus grandes amores | Bravíssimo



