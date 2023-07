Jhonny Rivera y Jenny López comparten el hecho de ser artistas de la música popular colombiana. Esto los lleva a compartir escenarios y alternar en distintos lugares por su carrera y así lo han hecho.

La diferencia notoria es que Rivera tiene 51 años, está consagrado en el género y es favorito del público hace años. Mientras tanto, Jenny López apenas tiene 20 años. El rumor de un romance entre ellos no es nuevo, lleva tiempo. Y las declaraciones dadas en su momento por Rivera, lo negaban.



Pero el público sigue atento. En redes sociales buscan compartir si Rivera está solo o bien acompañado. Sin embargo, en el portal Rechismes.com afirman tener pruebas de que la relación entre los dos existe.



Se basan en fuentes no identificadas que afirman que sí existe esta relación y que lleva años. “Ellos hace algún tiempo desmintieron su noviazgo -le atribuyen a la fuente-, aún siendo mentira porque sostienen una relación amorosa y todos sus conocidos lo saben. Ya no se esconden y se han dejado ver juntos y muy acaramelados en varios eventos”.

Jhonny Rivera en Pereira Foto: Win Sports

El portal dice que recibió unas fotografías de ambos artistas compartiendo su cercanía en un cumpleaños, en el que hubo abrazos y besos. La misma fuente afirmó haberlos visto en un partido de fútbol juntos y explicaba que “Rivera no quisiere que se sepa dicho romance (...) ya que empezaron su relación cuando ella era menor de edad y ahora ella tiene 20 años y él 51”.



De paso, el portal recuerda que los artistas asistieron al cumpleaños de la influencer Luisa Fernanda W, del que quedaron fotografías de los dos, en Rancho MX. Sin embargo, no hay confirmación por parte de ninguno de los cantantes.

REDACCIÓN EL TIEMPO

@ELTIEMPO