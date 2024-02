Crean el primer burdel con muñecas de inteligencia artificial y realidad virtual

La inteligencia artificial trae cada vez más innovaciones en la vida humana, desde crear 'bots' que comprenden el lenguaje hasta generadores de imágenes. Al mundo de esta tecnología, en el año 2020, se fundó la compañía Cybrothel, "un escenario que combinó la IA inmersiva y la realidad virtual para buscar experiencias más innovadoras en la industria del sexo", explicó el copropietario Matthias Smetana, a 'News'.

El servicio cuenta con diferentes muñecas, las cuales tienen distintas personalidades. La voz es realizada por una actriz de doblaje, que se sincroniza con las figuras para hablar con los clientes.

Además, los visitantes interactúan con los 'robots' al ponerse un casco de realidad virtual para una experiencia en 4D y, a través de su sitio oficial, tienen la opción de enviar mensajes de texto. Las respuestas son generadas con una IA entrenada con diferentes experiencias y palabras.

Las voces son hechas por actores de doblaje. Foto: Captura sitio oficial:Cybrothell

Matthias Smetana comunicó a 'News' que "buscaba una experiencia más innovadora para personas que se sintieran atraídos por un entorno libre de presiones".

“Tenemos muchas personas que nunca han estado en contacto con el trabajo sexual, que están realmente dispuestas a intentarlo, pero buscan un espacio seguro. En Cybrothel, se trata de juguetes sexuales y no experiencias humanas", aseguró el copropietario.

De acuerdo con 'The New York Post', Alice Child, una sexóloga somática, compartió que las experiencias de Cybrothels podrían ofrecer un espacio seguro para que las personas exploren su sexualidad.



Sin embargo, la educadora advirtió que esto "no podrá reemplazar la intimidad humana" y esto no es una buena forma de evitar la ansiedad. "Un lugar sin juicio es un lugar sin vulnerabilidad, y el sexo es inherentemente vulnerable", compartió.

La mujer aseguró que evitar el contacto humano a largo plazo podría traer efectos nocivos para la sexualidad de una persona y afectar su capacidad de vivir experiencias reales con alguien.

¡Pregunte sin pena sobre sexualidad!

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO