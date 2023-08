La Inteligencia Artificial y herramientas de ella como Open AI se han convertido en una plataforma muy utilizada por los internautas para consultar sobre diferentes temas.



Detrás de Open AI están los nombres de Sam Altman y Elon Musk, este último, el CEO de la ahora red social 'X', antes conocida como Twitter y de Tesla.

Muchos se preguntan por qué Musk dejó solo a Altman en los últimos detalles del ChatGPT, herramienta que se convertiría en un éxito una vez salió al público.



Reid Hoffman, quien fue compañero de Musk en PayPal y ser el cofundador de LinkedIn, reveló un oscuro secreto del conocido CEO, que puede dar respuesta a este interrogante.



En el 2015, Open AI veía sus primeras luces y en ese entonces la compañía recibió un apoyo económico considerable de parte de Musk, lo que impulsaría estos sistemas de Inteligencia Artificial, no obstante, años más tarde el CEO de 'X' decidió retirarse de la empresa, lo que la dejó casi al borde de la quiebra.



Según Hoffman, Musk decidió no continuar apoyando estos sistemas de Inteligencia Artificial porque consideraba que si él no estaba en frente la IA no tendría futuro ni éxito.



“Elon quiere desesperadamente que el mundo se salve, pero solo si puede ser él quien lo salve. Quiere ser un mesías”, señaló Hoffman en su declaración.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

